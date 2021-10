De Jefferson Farfán se ha dicho de todo, pero él prefiere responder en la cancha. De hecho, la ‘Foquita’ volvió más fuerte que nunca de una para larga a causa de una lesión. Goles con Alianza Lima en la Liga 1 y, como premio, convocatoria de Ricardo Gareca para jugar la fecha triple de las Eliminatorias con la Selección Peruana. Ya tuvo minutos ante Chile y Bolivia, por ejemplo.

Pese al momento alentador del delantero, hay detractores y duros críticos. Tal es el caso de José Velásquez, un histórico del club victoriano y la blanquirroja, quien sugirió a la ‘Foquita’ Farfán que analice un posible retiro. Según el ‘Patrón’, el futbolista que no tiene la energía para disputar 90 minutos de un partido, ya no está en condiciones de continuar en actividad.

“Honestamente, Jefferson Farfán ya debe retirarse. ¿Por qué? Ya tiene cierta edad y está prácticamente para retirarse”, expresó el ‘Patrón’ Velásquez en una entrevista con el programa radial Las Voces del Fútbol.

El 'Patrón' José Velásquez recomendó retirarse a Jefferson Farfán. (Foto: GEC)

El antiguo representante de la selección peruana continuó: “Ellos son bendecidos por Dios porque han ganado mucho dinero todos estos años. Ellos dejarán de existir. Deben retirarse para que la afición los recuerde bien y ya no a cierta edad en la que ingresan 30 minutos para que terminen los partidos”, agregó en el diálogo.

Enseguida, el ex Alianza Lima aclaró que la recomendación para Jefferson Farfán es a título personal. “Si no resiste y no aguanta los 90 minutos, debe retirarse, definitivamente”, cerró el ganador de la Copa América de 1975 y el dos veces mundialista (Argentina 1978 y España 1982) con la Blanquirroja.

La referencia del ‘Patrón’ Velásquez tiene relación con las recientes participaciones de ‘Jeffry’ en su club y la Bicolor. Desde que volvió a las canchas, el ex PSV jugó: 18 minutos ante Vallejo, 28′ con Binacional, 27′ con Cusco FC, 20′ con Melgar y 33′ con Alianza Atlético. Mientras que con el cuadro nacional estuvo 30′ ante Chile y 5′ frente a Bolivia en la altura de La Paz.

De todos modos, Farfán sigue siendo influyente para su equipo y lo ha demostrado porque en cinco apariciones con los ‘íntimos’, el delantero marcó tres goles que fueron claves para mantenerse en la cima de la Fase 2 de la Liga 1.





