El último jueves por la mañana, la ‘U’, Alianza y el cuadro cusqueño solicitaron “formalmente (a la FPF) la rendición de cuentas del viaje de la selección, así como la lista de personas que acompañó a la delegación nacional en sus vuelos a España y Qatar”. Y es que los medios publicaron una nómina de 141 personas que fueron junto con la bicolor a la repesca en Doha; entre ellos, familiares de jugadores; presidentes de ligas departamentales; la máxima autoridad de la Liga 2, Arturo Sánchez, entre otros. No se conoce si la federación empleó parte de su presupuesto para solventar los pasajes.

“Es un pedido por un tema de indignación”, dice Adrian Gilabert, asesor legal de Universitario, en diálogo con esta redacción; “los clubes de fútbol somos los que aportamos recursos a la FPF para que el fútbol sea una realidad en nuestro país. Entonces, corresponde saber cómo es que se está gastando el dinero”. Acota que “hay información de la prensa en donde se establece que la federación habría llevado gente al viaje para el repechaje” y también a personas “que no tendrían nada que ver con el sistema de fútbol”. “Si esto ha sido así, sería absolutamente injusto que la selección haya destinado gastos que no corresponden”, señala el abogado.

En su comunicado, los tres clubes también recordaron que anteriormente ha habido “una mala utilización de los recursos de la FPF” (caso de reventa de entradas sancionado por Conmebol) e indicaron que este “nuevo escándalo” de la gente que viajó con la selección “influyó negativamente en el ámbito deportivo”, lo que le “costó” al cuadro inca la clasificación a Qatar 2022. “Esto nos debe llevar a una profunda reflexión, pero sobre todo a una verdadera e impostergable reestructuración del futbol peruano, la misma que debe incluir la destitución de quienes, en estado de acefalía, se arrogan la representación de la FPF”, prolongaron los equipos.

¿Y por qué solamente tres clubes han pedido cuentas? ¿Y los restantes de la Liga 1? ¿Y de la Liga 2? Llama la atención también que Sporting Cristal y Melgar no hayan suscrito la solicitud cuando en enero reciente criticaron la gestión de la FPF junto a Alianza y a la ‘U’. “Yo creo que la posición de los demás clubes es clara cuando conforman una comisión en la FPF y, además, cuando también han sido parte del viaje de la selección. La verdad es que no les hemos consultado, pero no creo que tengan a bien adherirse a un comunicado en donde precisamente se cuestiona ese hecho”, expone Gilabert. “No quiero comentar con nombres específicamente, pero cada uno sabe lo que hace dentro del pleno de la FPF”, añade.

Comunicado de Universitario, Alianza Lima y Cienciano.

La respuesta de la Federación

Por la noche del jueves, la Federación Peruana de Fútbol emitió una respuesta en la que rechazó lo expresado por los clubes y afirmó que los equipos no habían solicitado ningún documento vinculado a la rendición de cuentas ni la lista de pasajeros a Qatar, y que tampoco se habían acercado a la misma FPF a recabar esa información. La entidad consideró el pedido de Alianza, la ‘U’ y Cienciano como un “acto tendencioso y distractor de asuntos y resultados deportivos que tiene cada una de sus administraciones temporales”.

La Federación, asimismo, aseguró que es una institución que se maneja de manera “profesional, transparente” y que es sometida “a permanentes auditorías nacionales e internacionales, así como a controles financieros de la FIFA, Conmebol y de su Asamblea de Bases”. Aseveró, de igual modo, “que ninguna persona ajena al sistema deportivo viajó de manera solventada por la FPF”, aunque la entidad no mostró ninguna lista solicitada por los equipos de fútbol.

El organismo encabezado por Agustín Lozano también negó que esté realizando pagos políticos y anunció que en los próximos días presentarían el plan de restructuración del fútbol nacional. Por último, desde la entidad deportiva, hicieron una invocación a que los clubes “logren estabilidad institucional” -recordándoles, de esta manera, por lo menos a Alianza y a la ‘U’, los asuntos concursales que afrontan- y manifestaron “que prevalecerá el mérito deportivo, por encima de cualquier manipulación fuera de las canchas de juego”.

Respuesta de la FPF.

Desde Universitario se pronuncian

Ante este comunicado, el asesor legal de los merengues, Adrian Gilabert, contradijo lo manifestado por la FPF e indicó que sí enviaron el requerimiento. “La solicitud está presentada. No sabemos cómo manejan sus trámites documentarios. Pero más allá de ese hecho anecdótico de si se presentó o no la carta, creo que la respuesta de la FPF debió encaminarse por otro lado y no hacer cuestionamientos que no corresponden. El que no la debe no la teme”, dijo el letrado, además de calificar la respuesta de la entidad como que “parece una rabieta”.

“Si hubiese sido el presidente de la FPF, hubiera convocado a los clubes que tienen dudas con respecto a los manejos financieros, llamarlos a reunión y transparentar las finanzas de la institución”, sugirió el abogado; “o, por el contrario, hubiese emitido un comunicado indicando que se les hará llegar toda la documentación que están solicitando y se acabó, porque los clubes estamos optando por nuestro legítimo derecho”.

Asimismo, explicó que cada club tiene sus propios problemas y que cada una busca resolverlo como mejor le parezca. “Por nuestra parte, estamos en vía de sincerar nuestra deuda y todo lo que atañe a Universitario. Y una de las cuestiones que estamos sincerando es la relación de cara a la FPF. Así como nosotros hablamos con transparencia y tratamos de generar cierto desarrollo deportivo dentro de nuestro fútbol, lo mismo le pedimos a la FPF”, declaró.

Gilabert también aseguró que “no nos queremos pelear con la federación ni tampoco vamos a hacer una guerra de comunicado”, pues termina siendo “anecdótico y aburrido”. Pero sí van a actuar. Lo que harán es esperar las 48 horas luego de presentar la solicitud y “si el día lunes, martes no tenemos ningún tipo de respuesta, vamos a cursar carta a la Conmebol y la FIFA indicando que la FPF no cumplió con darnos la información solicitada”. “Así de sencillo. Ya la Conmebol se encargará de requerirle y de abrir la ventana de la transparencia”, precisó.

Los tres equipos, por la tarde del último viernes, recibieron el respaldo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). “Saludamos que los clubes de fútbol profesional, en su legítimo derecho soliciten a la FPF información relativa a los gastos que se vienen realizando y que han sido de cuestionamiento público. A este pedido de transparencia deberían sumarse todos los miembros que componen el fútbol profesional”, expresaron en un comunicado.

Comunicado de la ADFP.

