Por una nueva jornada del Sudamericano Sub-20, Perú vs. Chile chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía América TV (Canal 4 y América TV GO), DSports (DIRECTV) y DGO. Con el Estadio Metropolitano de Lara como escenario principal, este compromiso se jugará este lunes 27 de enero desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Después de perder en sus dos primeras presentaciones, los dirigidos por José Guillermo del Solar necesitan ganar para seguir con vida en el torneo. Si no tienes dónde ver este encuentro, recuerda que podrás seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y goles a través de la web de Depor.

Perú enfrenta a Chile por el Sudamericano Sub-20. (Video: La Bicolor)