André Carrillo despejó dudas sobre su relación con Ricardo Gareca. El extremo de la Selección Peruana, en una conversación en vivo vía Instagram, afirmó que nunca tuvo una mala relación con el entrenador, a pesar que no ve con buenos ojos su permanencia en Al Hilal de Arabia.

“Nunca tuve mala relación con Ricardo Gareca. Yo no jugaba por decisión del técnico. Yo una vez fui a aclarar una situación con el ‘profe’ porque me estaban perjudicando afirmando cosas que no eran ciertas, no porque no me haga jugar. Él me dijo que no me preocupe. Nunca tuve mala relación con un técnico por no jugar, jamás”, contó en una entrevista con Movistar Deportes.

“Sé que a él le gustaría que esté en Europa, pero son decisiones que uno toma y siempre fui claro con él. Le dije que si no le gusta lo entiendo, pero le pedí que respete mi decisión de estar aquí porque estoy feliz y no tengo motivos para irme”, añadió.

André Carrillo destacó el trabajo de Ricardo Gareca y la disciplina que ha impuesto en el plantel. “Llegó con una mentalidad más recta en cuanto a disciplina. Muchas veces no estamos de acuerdo pero esto ha sido importante para nosotros, para llegar bien y a óptimo nivel”.

“Se ha ocupado de los pequeños detalles, por más que algunas cosas no nos gusten, nos hacen llegar bien a la hora de los partidos. Es un técnico muy cercano. Él ha venido a Arabia con el preparador físico. Nos habla de lo personal y eso ayuda porque te da confianza, sabes que el entrenador cuenta contigo y se preocupa por uno”, afirmó.

André Carrillo dijo que de momento no está en sus planes volver a Europa: “Aquí el club, los fans, me quieren y me tratan de lo mejor. Mi familia es feliz, si más adelante si se da la oportunidad bien”.

VIDEO RECOMENDADO

Edison Flores se divierte bailando salsa

Edison Flores se divierte bailando. (Instagram)