El año 2021 llegará a su final este viernes y Gianluca Lapadula aprovechó para dar la bienvenida al 2022 en su natal Italia, junto a su familia. Durante la reunión, el ‘Bambino’ decidió interpretar la canción ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra y compartió la escena en Instagram, para deleite de todos sus seguidores.

Los comentarios no tardaron en llegar y André Carrillo aprovechó para pronunciarse, aunque no precisamente para brindar una felicitación. El jugador del Al-Hilal no quedó nada conforme con la forma de cantar de su compañero en la selección peruana y le decidió una cruel frase.

“Mano, anda al área nomás”, escribió la ‘Culebra’ en la publicación, luego de escuchar la desafinada interpretación del tema en inglés que realizó Gianluca Lapadula.

André Carrillo se burló de Gianluca Lapadula. (Foto: Captura)

Recordemos que fue la segunda vez que el ‘Bambino’ entona una canción que se hizo popular en la voz de Frank Sinatra. Tras su primer llamado a la ‘Blanquirroja’, el atacante cantó ‘A mi manera’, durante su presentación frente a todos los integrantes del cuadro nacional.

No obstante, cabe mencionar que, a diferencia de André Carrillo, quien tomó a la broma la interpretación y refirmó la buena relación que tiene con ‘Lapagol’; miles de usuarios felicitaron al futbolista nacido en Italia y aprovecharon la ocasión para desearle lo mejor de cara al 2022.

Lapadula y Carrillo se unirán a la selección

La selección peruana se alista para el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022 dentro de los próximos meses: el viernes 28 de enero será el choque de visita ante Colombia; mientras que el martes 1 de febrero contra Ecuador, en Lima. Gianluca Lapadula y André Carrillo son fijos en el esquema de Ricardo Gareca para estos partidos.