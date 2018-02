Asesor jurídico de Paolo Guerrero: "WADA solicitó participación en proceso"

Francesco Balbi, asesor jurídico personal de Paolo Guerrero , aclaró el papel que jugará la Agencia Mundial Antidopaje en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). El abogado del capitán de la Selección Peruana dijo que no se trata de una apelación.

"No es una apelación es una participación en el proceso, al final no pueden haber dos arbitrajes más en el TAS, al final es Paolo contra FIFA, la participación de la abogada solo hace dilatar el proceso. Paolo está tranquilo, no hay nada de qué alarmarse", dijo en RPP.

"Con Pedro Fida y Juan de Dios Crespo (Abogados de Paolo Guerrero) siempre supimos de todas las posibilidades y en realidad estamos tranquilos. Esto era algo que ya era conocido hace dos semanas. Si la WADA hubiera apelado hoy sería improcedente", añadió.

Balbi explicó que se trata de un arbitraje de derecho totalmente privado y que se maneja así porque involucra caracteres personales de un deportista. Dijo que se notifica a las federaciones brasilera, peruana, el jugador, WADA, FIFA y los abogados. "Son los únicos que pueden tener alcance de los resultados", señaló.



"Los primeros días del mes nos avisaron lo que WADA. Pedro Fida deseaba que esto se vea con árbitro único para que sea más expedito. FIFA aceptó que el proceso sea expedito, que tenga un tiempo de no más de un mes, pero no aceptaron el árbitro único sino un colegiado de arbitraje", explicó.

