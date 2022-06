Australia y Emiratos Árabes Unidos tiene todo listo para medirse en el Al Rayyan Stadium. Ante ello, los técnicos Graham Arnold y Rodolfo Arruabarrena alistan sus mejores elementos para conseguir el objetivo, con la finalidad de conseguir el pase al repechaje mundialista, donde tendrán que enfrentarse ante la Selección Peruana. Conoce las alineaciones de ambas escuadras.

Los ‘Socceroos’ arrancarán con la presencia de su capitán Mathew Ryan, actual portero de la Real Sociedad de LaLiga Santander. También estará Ajdin Hrustic, quien se coronó reciente campeón de la Europa League con el Eintracht Frankfurt. Sin embargo, para este duelo tendrán la ausencia de una de sus máximas figuras, Tom Rogic, quien pidió no ser considerado para este cotejo debido a problemas personales.

Dicho esto, la Selección de Australia formará así: Ryan; Arkinson, Rowles, Wright, Behich, Irvine, Hrustic, Mooy, Boyle, Goodwin y Leckie.

Emiratos Árabes Unidos contará en su once titular con Ali Mbakhout y el delantero brasileño nacionalizado emiratí, Caio Canedo. No obstante, Omar Abdulrahman, popularmente conocido como el ‘Messi emiratí', no estará desde el arranque y esperará por su turno desde el banquillo.

Por su parte, los ‘Blancos’ arrancarán así: Elsa; Abbas, Al Hammadi, Al Attas, Al Dhanhani, Ramadan, Salmin, Mabkhout, Hamad, Abdalla y Caio.

Perú vs. Australia o EAU: ¿cuándo y dónde se jugará el partido?

La Selección Peruana saltará a la cancha del estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán (Doha). La contienda entre la Blanquirroja y el combinado asiático se disputará desde la 1 de la tarde (en el horario peruano), el lunes 13 de junio. Tal como adelantó FIFA, la repesca será a partidos único.

Perú vs. Australia o Emiratos Árabes Unidos tendrá a ambas selecciones llegando en buenos momentos, por lo que toda estadística previa quedará de lado, ya que el encuentro se disputará como una verdadera final y, sin duda alguna, brindará emociones de principio a fin.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR