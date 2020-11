Tras una primera mitad en donde Binacional y Cantolao no se hicieron daño, el ‘Poderoso del Sur’ estuvo muy cerca de abrir el marcador en los primeros instantes del segundo tiempo del duelo válido por la Fase 2 de la Liga 1. Sin embargo, Dahwling Leudo perdió una inaudita situación de gol, hecho que no solo provocó su lamento, sino también la de sus compañeros.

El mediocampista colombiano recibió una excelente habilitación de Jean Deza y, tras encontrarse solo de cara al arco, remató de cabeza por encima del travesaño. Dicha jugada generó el lamento del futbolista que regreso al once titular del ‘Bi’, tras una suspensión de cinco días por indisciplina.

En la presente temporada de la Liga 1, Leudo ha jugado en 16 partidos y ha marcado en dos oportunidades. El colombiano, de 31 años, siempre ha sido una pieza importante para los técnicos que han dirigido a Binacional en la campaña.

Binacional vs. Cantolao : la previa

Desde que el ‘profe’ Luis Flores se puso el buzo de Binacional, el ‘Poderoso del Sur’ no pierde (quizá también influye el detalle de no tener desgaste con participación en Copa Libertadores y los rivales en las últimas fechas). Sus números no mienten, en la Fase 2 ya tienen siete puntos y en la general se encuentran en el puesto 10 con 31 unidades.

Ahora, con relación al empate ante Cienciano (1-1), esto señaló el ‘profe’: “Creo que fue un partido parejo, con momentos de dominio de Cienciano y otros de dominio nuestro. Ellos tuvieron algunas ocasiones más de gol. En el segundo tiempo tomamos la iniciativa pero nos terminan dominando. Creo que el resultado fue justo”.

Sobre el presente de su equipo, que tomó otro aire, Flores añadió que “cuando los resultados no acompañan eso golpea mucho la parte emocional y psicológica. La única manera de solucionarlo era cambiando el chip. Esta en nosotros revertir esto porque no vendrá nadie de afuera”.

¿Y la realidad de Cantolao? Está comprometido en los últimos lugares (puesto 17 con 23 puntos en el acumulado) y desde hace seis fechas no suman de a tres. Sin embargo, en su última presentación -igualaron 2-2 con Universitario- dejaron en claro que pelearán hasta la última fecha para mantener la categoría.





