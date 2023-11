No cabe dudas que el rezago del partido de Perú vs. Venezuela (1-1) viene siendo más complicado que el resultado. La ‘Vinotinto’ tenía planeado partir en horas de la mañana de territorio peruano, pero se pudo conocer que hay problemas para el despegue. Ante esta situación, desde el país informan que esto pudo haber sido generado por el Gobierno. Sin embargo, las autoridades nacionales negaron esta premisa. Precisamente, la Cancillería del Perú fue quien se encargó de pronunciarse.

“La Cancillería lamenta la situación que atraviesa el avión que transporta a la Selección de Venezuela e informa que el Gobierno del Perú no ha dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave. Asimismo, señala que la citada aeronave viene experimentando restricciones de abastecimiento de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano”, señalaron.

“No obstante, la Cancillería se encuentra realizando gestiones que permitan solucionar a la mayor brevedad posible esta situación”, agregaron ante los comentarios emitidos por el Canciller de Venezuela, Yvan Gil, donde hace alusión a un “secuestro vengativo” en tierras peruanas.

Aún no se tienen nuevas noticias sobre el despegue del avión de la Vinotinto’, por lo que todavía se encuentran ubicados en el Aeropuerto Jorge Chávez, buscando alguna solución. Además, la situación podría retrasar la planificación de regreso de algunos jugadores a sus respectivos clubes.

Problemas en el Estado Nacional

Como se sabe, el ambiente en el Estadio Nacional no fue el mejor para la Selección de Venezuela ya que las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) tampoco permitieron que los futbolistas se acerquen al público. La situación generó molestia en la escuadra ‘Vinotinto’, por lo que Nahuel Ferraresi contó que fue agredido por los efectivos.

Los jugadores de Venezuela discuten con la policía tras el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra el Perú en el Estadio Nacional de Lima el 21 de noviembre de 2023. (Foto de Daniel Apuy/Getty Images).

“Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salomón Rondón va a dar su camisa y voy detrás de él. Cuando voy a tirarla para la gente, la Policía me frena. Un señor me frena bien, pero otros se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Por lo menos yo, que estaba al otro lado de la valla, fui al que le pegaron dos palazos. Me llegaron a dar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave...”, declaró para La Vinotinto TV.





Venezuela alza la voz

Tras las denuncias del canciller Gil y el jugador Nahuel Ferraresi, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) alzó su voz de protesta en las redes sociales, confirmando todas las peripecias que a La Vinotinto le tocó vivir en suelo peruano. En un comunicado, la FVF lamentó las agresiones que sufrieron por parte de la Policía al final del partido en el coloso de José Díaz.

En la misma línea, la FVF anunció que tomará cartas en el asunto respecto a los hechos que vivieron los jugadores de La Vinotinto en Perú. En Venezuela esperan la intervención de las autoridades competentes, dentro y fuera del fútbol. “Venezuela se respeta y el fútbol venezolano, se respeta”, reza la enérgica publicación.









