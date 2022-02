No cabe duda que Carlos Lobatón es uno de los nombres más recordados por los aficionados del Sporting Cristal. El ex futbolista consiguió los campeonatos (2005, 2012, 2014, 2016 y 2018) con la institución y destacó en varias ocasiones con el conjunto del Rímac. Actualmente, ‘Loba’ se desempeña como coordinador de fútbol profesional en el conjunto celeste y espera seguir sumando en el club de sus amores. Ahora, en una entrevista para Pase Filtrado Radio, el ex volante se animó a hablar sobre el presente de Yoshimar Yotún, así como también sobre su pase por la Selección Peruana.

“Yoshi habiendo sido ‘10′ y extremo (en menores) sabía todo lo que era jugar de espalda, con espacios y todo el juego de la banda, entonces Gareca ve conveniente probarlo como medio interior izquierdo y él tuvo la capacidad de adaptarse rápidamente a esa posición”, fueron las primeras palabras del ex futbolista en una entrevista para Pase Filtrado.

Y agregó: “Para mí, es el jugador que no puede faltar en la Selección porque él como engranaje es básico, pero esto también es un arma de doble filo porque los rivales saben que Yoshi es nuestra salida y el engranaje con los delanteros. Si yo quisiera ganarle a Perú le pongo un hombre ahí que lo tenga referenciado y no le de mucho espacio”.

Es necesario mencionar que Yotún actualmente se encuentra sin equipo. Sin embargo, viene evaluando diferentes propuestas para continuar con su carrera. La más concreta vino de Qatar, pero, el último miércoles, recibió una más de San Lorenzo, equipo que actualmente disputa la Liga Profesional de Argentina.

Su paso por la Selección Peruana

Por otro lado, Lobatón se refirió a su paso por la selección peruana, donde aseguró que siempre dio lo mejor de sí. “Cuando estuve lo entregué todo. ¿Me hubiese encantado hacerlo mejor? De hecho. ¿Me hubiese encantado estar en este momento con estos chicos? De hecho. Pero este es otro momento”, dijo.

Además, Lobatón también se animó a hablar sobre las similitudes entre Sergio Markarían y Ricardo Gareca en el banquillo de la blanquirroja. “Un poco la metodología de trabajo pero en general los dos son bastante paternalistas y preocupados por las situaciones internas y externas que puedan afectar al grupo humano y son bastante metódicos. En el tema de la ambición también (...) Con los dos hubo un congenio de generaciones con las que Markarián pudo trabajar y Gareca pudo terminar ese trabajo llevándonos al Mundial”, señaló.





