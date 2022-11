Estamos a pocos días de finalizar la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 y son varias las selecciones que aún pelean por conseguir su clasificación a octavos de final. Este es el caso de Ecuador, que buscará concretar su pase a la siguiente etapa del certamen, pero antes deberá superar a un complicado Senegal. Eso sí, en la previa del encuentro existen varias personalidades de la ‘Tri’ que viajaron hasta el país asiático para apoyar a su equipo, como por ejemplo, el exfutbolista Carlos Tenorio. El ‘Demoledor’, en la previa del duelo ante el conjunto africano, habló sobre las expectativas que tiene para este enfrentamiento y aprovechó para recordar su gran amistad con el seleccionado peruano Yoshimar Yotún.

“Lo lindo de esto es que todos llegan con posibilidades. Muchos llegan con un punto, otros no teniendo ni uno, pero llegan con opciones. Esta es una fecha que la verdad se va a vivir a tope y todos estarán presionados con el miedo de quedarte afuera o de continuar en el Mundial. Lo más hermoso de este deporte es que te tensiona y luego te hace relajar”, fueron las primeras palabras del exdelantero ecuatoriano en una entrevista con Depor.

Consultado sobre su relación con Yoshimar Yotún, Carlos Tenorio aseguró que recuerda al mediocampista nacional con mucho cariño. Incluso, el ‘Demoledor’ se animó a dedicarle una baile y le mandó éxitos para su carrera. Como se recuerda, ambos compartieron vestuario en el Vasco da Gama durante la temporada 2023.

“Mi abrazo de gol para Yoshimar Yotún, para su esposa y sus hijas. En general para toda la gente de Perú, donde tengo muchos amigos. Él (Yotún) sabe que nosotros le metíamos fuego a la salsa. Te quiero mucho, hermano”, concluyó.

El exfutbolista ecuatoriano, Carlos Tenorio, conversó con Depor en la previa del decisivo encuentro de la ‘Tri’ ante Senegal.

