El año que se va no fue de los mejores para Carlos Zambrano y Alberto Rodríguez. Es cierto que el primero volvió a la Selección Peruana y fue subcampeón de América, pero la última mitad del año no ha sumado minutos en su club Dinamo Kiev. El otro viene recuperándose de una lesión que lo tuvo un año sin jugar. Y como para no perder el tiempo, ambos futbolistas entrenaron este martes en la Videna.

Este martes, la presencia de ambos futbolistas, que hace un tiempo conformaron la pareja de centrales de la bicolor, sorprendió a quienes fueron a cubrir las prácticas de la selección peruana sub 23 que se alista para el Preolímpico Colombia 2020. El ‘Kaiser’ y el ‘Mudo’, junto a Alexander Callens y Jesús Barco, se dieron cita en el predio de San Luis para trabajar la parte física y mantenerse de cara al año venidero.

El futuro es incierto Carlos Zambrano y Alberto Rodríguez aún no tienen claro qué pasará con ellos en 2020. El defensor de 35 años todavía no ha renovado su vínculo con Universitario de Deportes y a pesar de que el técnico Gregorio Pérez anunció que iba a hablar con él de forma personal, todavía no hay noticias al respecto.

El otro zaguero, subcampeón con Perú en la Copa América 2019, o sabe si continuará en Dinam,o Kiev, club dueño de su carta pase y que este año lo ‘repatrió’ pero que no le ha dado la chance de jugar, algo que preocupa por demás al comando técnico de la bicolor.

Alexander Callens sigue con contrato en el New York City de la MLS y Jesús Barco, tras un año más en Universitario de Deportes, no está seguro si continuará.

Selección Peruana: así fue el sorteo de las Eliminatorias. (Video: América TV)

MÁS NOTICIAS