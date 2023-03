La selección peruana no pudo ante Alemania y cayó por 2-0 en la quinta prueba de Juan Reynoso. Los dirigidos por el ‘Ajedrecista’, pensando en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, se enfrentaron ante un complicado combinado alemán, el cual supo hacerle frente a la ‘Bicolor’ en el Mewa Arena. Tras ello, Carlos Zambrano, quien no arrancó como titular ante la ‘Mannschaft’, habló sobre el desempeño de sus compañeros y señaló que faltó “un poco de agresividad” para sacar adelante el resultado.

“Sinceramente un sabor muy amargo, un partido para el olvido. Alemania fue muy superior, nos dominó todo el primer tiempo. El segundo tiempo intentamos salir, creo que pudimos hacer más daño. Es un resultado engañoso, pudo ser peor para nosotros. A partir de mañana olvidar esto y tratar de lavarnos la cara”, mencionó el ‘Kaiser’ en una entrevista para Movistar Deportes.

Del mismo modo, Carlos Zambrano señaló que la ‘Bicolor’ necesito más agresividad para hacerle frente al poderío alemán. “Cuando falta algo, dicen que faltó esto y cuando meten, dicen por qué tan agresivo. Hoy, desde afuera, sentí que nos faltó un poco de agresividad”, acotó el futbolista de Alianza Lima.

Por otro lado, el defensor central señaló que acepta las decisiones técnicas de Juan Reynoso, quien optó por no incluirlo en el once titular ante Alemania. “Son decisiones del entrenador, ¿no? Como lo dije desde un comienzo, estoy para sumar desde el lugar que me toque estar. Voy a estar positivo con el grupo. Todos mis compañeros en mi posición están para jugar, vienen en buen momento, juegan en sus equipos… me alegra mucho”, sostuvo.

Marruecos, una nueva prueba para la ‘Bicolor’

Luego de medirse ante Alemania, la selección peruana se enfocará en el próximo reto que asumirá en esta fecha FIFA de marzo. Y es que Juan Reynoso, entrenador de la ‘Bicolor’ es consciente de que deberá prepararse de la mejor manera para afrontar las próximas Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por ello, la ‘Bicolor’ se medirá ante Marruecos este martes 28 de marzo, en el Estadio de Cívitas Metropolitano, ubicado en la ciudad de Madrid.

Es necesario mencionar que el partido entre los sudamericanos y africanos está pactado para inicar desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), contando con la transmisión internacional (por señal abierta) por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), emisoras que también pondrán a disposición sus plataformas digitales para seguir las incidencias del choque.





