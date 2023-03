La selección peruana y Marruecos se enfrentaron este martes 28 de marzo, en el marco de un amistoso internacional por fecha FIFA. La ‘Bicolor’, actualmente dirigida por Juan Reynoso, le hizo frente a un combinado que viene de sorprender en el Mundial Qatar 2022, certamen en el ocupó el cuarto lugar. Si bien el resultado no fue el esperado (0-0), el equipo patrio rescató algunos puntos positivos durante esta gira en el ‘Viejo Continente’. Así lo dio a conocer Carlos Zambrano, quien habló sobre el duelo ante los ‘Leones del Atlas’ y aprovechó para revelar detalles de su expulsión.

Consultado sobre el apoyo de los miles de hinchas que se hicieron presente en el Estadio Cívitas Metropolitano, de Madrid, el ‘Kaiser’ mostró su agradecimiento y señaló que el plantel supo responder. “Hoy vino mucha gente a alentarnos y el equipo mostró otra cara”, mencionó en una entrevista con Movistar Deportes.

Asimismo, sostuvo: “El equipo todos corriendo. Desde Lapadula hasta la defensa, todos corrieron. La idea era cambiar la cara del partido anterior. Nos llevamos un buen resultado ante un gran equipo, que le ganó a Brasil. Queda pensar en los otros amistoso”.

Carlos Zambrano también habló sobre la oportunidad que le brindó Juan Reynoso ante Marruecos, encuentro en el que arrancó como titular en la zaga central. “Todos mis compañeros en mi posición tienen el nivel para jugar. Fue un partido muy duro en el que dejamos pocos espacios ante un equipo que es muy rápido adelante. Felizmente, lo supimos controlar”, apuntó.

El ‘Kaiser’ reveló detalles de su expulsión

Lamentablemente, el central de 33 años no pudo terminar el encuentro en Madrid. Y es que, sobre los minutos finales, el ‘León’ fue expulsado, luego de una fuerte entrada sobre Sofiane Boufal, quien decidió propinarle una patada -desde el piso- al futbolista peruano, ocasionando su rápida reacción. Eso sí, el defensor nacional reveló detalles de esta jugada.

“En las imágenes se verán. Me agrede él primero y yo me le acerco para ponerle la mano en el cuerpo. El árbitro me dijo que me expulsó por responderle. Muy apenado por la expulsión, puesto que venía haciendo un buen trabajo como mis compañeros”, sentenció.





