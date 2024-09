Cuando inició el año 2024, desde Alianza Lima manifestaron que Carlos Zambrano no entraba en los planes de la institución (a pesar de tener contrato); sin embargo, la necesidad de brindar experiencia y jerarquía en la defensa llevó a recurrir al zaguero que, con el paso de los partidos, se ganó el puesto de titular. Su buen rendimiento, a su vez, lo llevó a ser convocado a la Selección Peruana (desde junio): es clave en la línea de tres de Jorge Fossati, y lo dejó en claro en la Copa América 2024 (jugó los tres partidos). Ahora, si bien el equipo de todos es último en las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, para el ‘León’ es importante también la unión del grupo en cada reto que se aproxima.

En declaraciones al programa Al Volante, Carlos Zambrano mostró su postura sobre ser uno de los protagonistas para salir de este mal momento. “Me ilusiona que mis compañeros maten por la Selección, que se pongan la camiseta. Al que le toque estar ser positivo y al que no, que le toque apoyar al equipo (...) Soy parte de y quiero estar en el proceso, que nos vaya bien a todos. Quiero sumar mi granito de arena, como siempre ha sido en todos los lugares”, contó.

Carlos Zambrano fue titular en el empate 1-1 entre Perú y Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

En la era de Jorge Fossati, Zambrano cuenta con una activa participación desde su aparición en el mes de junio. El ‘León’ fue titular en los partidos amistosos ante Paraguay y El Salvador. Posteriormente, jugó los tres compromisos de la Copa América, ante Chile, Canadá y Argentina. Si bien el equipo de todos quedó eliminado en fase de grupos, destacó en la zaga acompañado de Miguel Araujo y Alexanders Callens.

Precisamente, en el último duelo de Perú vs. Colombia disputó los 90 minutos del empate ante Colombia y fue una de las piezas clave en la defensa de la Bicolor. Su habitual fortaleza y liderazgo en la zaga le permitieron neutralizar varios ataques del equipo colombiano, que no pudo encontrar facilidades para romper el bloque defensivo peruano.

Su relación con Hernán Barcos

A finales del 2023, Alianza Lima perdió la final nacional ante Universitario de Deportes y ello también despertó algunos rumores sobre la interna que se vivió en el club de La Victoria. Y en medio de ello, se involucraron los nombres de Carlos Zambrano y Hernán Barcos. Sin embargo, tiempo después, el ‘León’ aclaró que no existe ninguna riña con el delantero argentino. “Yo no tengo ningún problema con él. Nunca lo he tenido con nadie del club. En todos los equipos que he estado casi nunca he tenido problemas con nadie. Por más que, por ejemplo, con Benedetto, el problema que pasó, no teníamos problemas nosotros. Somos adultos para estar en esas tonterías”, inició el defensa.

A su vez, agregó: “Con Hernán, siempre hubo una buena relación. O sea, nunca me voy a mostrar falso con nadie. Nos vemos, nos saludamos. Hemos compartido, a veces, reuniones familiares. Y de ahí nada más. Tampoco es que seamos amigos. Nunca hubo un problema. Creo que se lo dijeron a él y nunca hubo un problema entre nosotros”.

Perú vs Ecuador: fecha, hora y canal

La Selección Peruana llegó a Quito para medirse con Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para el martes 10 de septiembre, a las 4:00 pm (hora peruana y ecuatoriana). La Blanquirroja llegará con el grato recuerdo de sus dos últimas visitas contra el ‘Tri’: registró dos triunfos consecutivos en procesos eliminatorios.

Por ejemplo, el último choque en el país norteño fue el 8 de junio de 2021, por las Eliminatorias a Qatar 2022. En aquel partido, Christian Cueva y Luis Advíncula fueron los encargados de darle los tres puntos a la selección nacional; mientras que Gonzalo Plata anotó el descuento. Cabe señalar que la selección ecuatoriana no nos gana en condición de local desde hace 13 años.





