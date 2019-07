No basta con la blanquirroja: las razones por las que el jugador peruano no llega a grandes clubes

Trampolín a la fama era un programa de entretenimiento, precisamente lo que también te da el fútbol y lo torneos que conglomeran a los mejores equipos –o selecciones– del mundo. La selección peruana , por el buen trabajo realizado por Ricardo Gareca y su comando técnico, ha podido competir en dos de las más prestigiosas competiciones de la FIFA/Conmebol como lo son la Copa del Mundo en Rusia y la Copa América en Brasil.

Con finales diferentes, ambos torneos le permitieron a la blanquirroja codearse con equipos de talla mundial (llámense Francia, Dinamarca, Brasil, Chile o Uruguay) y, a pesar de las diferencias en talento individual compitiendo ante Kylian Mbappe, Christian Eriksen, Gabriel Jesus, Arturo Vidal o Luis Suárez, los peruanos pudieron jugar de igual a igual y estar a la altura.

Gabriel Jesús - Brasil (Foto: Getty Images) Gabriel Jesús juega en el Manchester City de Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Y es que, precisamente, lo que le falta al jugador peruano –a pesar de que se repita constantemente lo de su talento– es el factor diferencial. Porque para ser un jugador de élite no te basta con tener cinco grandes partidos a un nivel excepcional, sino mantener la regularidad. Esa constancia se da, finalmente, en los torneos largos que abarcan una temporada; es decir, en las competiciones de Primera División (o Segunda si es que participas ahí).

Pero entonces ¿realmente los torneos cortos de mucho prestigio terminan siendo la verdadera oportunidad de salto para los jugadores y, este caso, los peruanos? Podemos poner el ejemplo de James Rodríguez tras Brasil 2014 que terminó firmando por el Real Madrid o incluso de Thibaut Courtois en Rusia 2018 y su traspaso al mismo equipo, pero parece que un mes no convence del todo a los scouts para hacer el esfuerzo de ficharlos.

El gol de James Rodríguez a Uruguay en la Copa del Mundo de Brasil 2014. (Fuente: Caracol)

“Una Copa América o un mundial no me dice mucho. Sí que te puedes dar cuenta que tal o cual jugador puede ser determinante en escenarios clave, difíciles, duros o cerrados, dependiendo del contexto. Pero valoro mucho más la temporada completa de un futbolista intentando mirar sus actuaciones ante rivales top” , nos dijo Felipe Araya, miembro del departamento de scouting del Santos de Brasil.

No hay tanta sorpresa

Por eso, aunque algunos se hayan jalado de los pelos tras confirmar que ni el Manchester City, Liverpool o Barcelona se fijaron en jugadores peruanos tras el mundial, parece que no es del todo sorprendente. Empezando por la cantidad de minutos, la influencia en el juego y lo determinante que puede ser alguno de nuestros compatriotas en los equipos con los que disputan toda la temporada a nivel internacional.

Jugador Equipo del que salió Equipo al que llegó Anderson Santamaría Puebla Atlas André Carrillo Benfica Al Hilal Pedro Gallese Veracruz Alianza Lima Wilder Cartagena Veracruz Alianza Lima Christian Cueva Sao Paulo Krasnodar Yoshimar Yotún Orlando City Cruz Azul Edison Flores Aalborg Morelia Paolo Hurtado Guimaraes Konyaspor Luis Advíncula Tigres Rayo Vallecano

"El problema está en la formación. Tú ves el talento de niños de 9 años brotar en cada jugada y te sorprendes. En dos o tres años, si ese chico no tiene la información suficiente, ya no le bastará tener el talento para llevarse a todo el mundo o para hacer goles porque todos evolucionan dentro de un mundo ideal y competitivo. Eso no hay mucho aquí. La competencia es nula. Entonces alguien destaca en menores por su talento, lo dan por hecho y termina fracasando en Primera, salvo casos excepcionales", nos comentó Alberto Beingolea, entrenador del fútbol base en Sporting Cristal.

Al final todo ello termina de confirmar que no solo no den el salto a equipos mejores (algunos como Miguel Araujo o Yoshimar Yotún sí lo hicieron) que puedan competir en la Champions League o pelear por la Copa Libertadores, sino que terminen en cuadros inferiores a su potencialidad real (André Carrillo, Christian Ramos o hasta Pedro Gallese) para terminar ganando continuidad lejos de clubes importantes donde parecieran no tenerla.

Miguel Trauco está muy cerca de cerrar su fichaje con el St. Etienne de la Ligue 1. (Foto/video: América TV)

Al final, entonces, y a falta de confirmar lo que sucederá con algunos jugadores peruanos tras la Copa América (Miguel Trauco está cerca del Saint Etienne, Carlos Zambrano podría llegar a Alemania, Luis Advíncula se mantendría en la Primera División de España) podríamos decir que es un mito señalar que, por ser subcampeones continentales, los grandes equipos deben incorporar a nuestros jugadores. Antes, para ellos, están los partidos del día a día fuera del Perú y ahí, lamentablemente, nuestros compatriotas fallan.

