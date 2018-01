El último sábado Sao Paulo jugaba el Paulistao y el volante peruano Christian Cueva esperaba su turno en la banca. Mientras, en Argentina su nombre se ponía de moda, sobre todo para los hinchas de Boca Juniors.

Según Diego Monroig, periodista de ESPN, ‘Aladino’ es una de las tres opciones que manejan los ‘xeneizes’ como posible opción a Edwin Cardona, cuya continuidad en el club está en duda por un delicado tema extradeportivo.

“ Boca Juniors preguntará por la situación del peruano a Sao Paulo. Es del agrado del comando técnico, que ve con buenos ojos su llegada”, comentó el reportero. Y Christian Cueva lo vería con mejores ojos: en 2015 dijo “me gustaría mucho ir a Boca, y para eso debo trabajar mucho. Es uno de mis sueños”.

Ricardo Gareca, DT de la selección, y Nolberto Solano –exjugador ‘xeneize’– lo habrían recomendado. Como se cayó lo de Ricardo Centurión (se fue a Racing) y lo de ‘Nico’ Gaitán (su precio es muy alto), Cueva es opción junto a otros dos: el paraguayo Miguel Almirón (Atlanta United) y el uruguayo Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders).

¿Pagarán ‘capricho’?

Eso sí, Boca Juniors no la tendrá fácil para llevarse a ‘Aladino’, quien el año pasado renovó hasta 2021 con una fuerte cláusula: US$ 35 millones. El presupuesto de Boca no da para pagar tanto, así que habrá que negociar. Y, quién sabe, Christian Cueva vuelva a Matute para la Libertadores.

