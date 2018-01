Christian Cueva partió a Brasil pero no se siente en el Mundial Rusia 2018: "hay que ganarselo en cancha"

Se fue con las maletas llenas de ilusión, sin hablar de su ausencia en Sao Paulo y con muchas ganas de ratificar que está para disputar el Mundial Rusia 2018 . Este lunes, Christian Cueva partió hacia Brasil para unirse a la pretemporada de su club pero con la cabeza puesta en la Selección Peruana y sus chances de ser convocado.

Para el volante de la bicolor, su presencia en el equipo de Ricardo Gareca no está asegurada. Él sabe que tiene mucho que demostrar. "Nos tenemos que ganar con trabajo la convocatoria", dijo 'Aladino' quien ironizó al señalar que "no me imaginaba ni siquiera clasificar".

Descentralizado 2018: ¿FPF se encargará de la elaboración del sistema del campeonato?

Sobre lo que será el Mundial Rusia 2018 con la presencia de Paolo Guerrero, a quien le redujeron la sanción, Christian Cueva aseguró que "es una gran alegría porque era algo injusto. Él se merecía esto y mucho más", indicó.

Esta temporada, Christian Cueva no solo está llamado a ser el '10' de la Selección Peruana, sino también de Sao Paulo que jugará la Copa Sudamericana. Sin embargo llega tarde a la pretemporada por temas de imagen con la FPF que él prefirió evitar. "De eso hablen con mi representante", señaló.

Este martes, 'Aladino' iniciará un nuevo año futbolístico con la motivación de que sus actuaciones con Sao Paulo pueden determinar su presencia en el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO