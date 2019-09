Christian Cueva: "Gareca no me convoca por cariño, lo hace por lo que he podido dar en la Selección Peruana"

Christian Cueva aclaró que no está en la Selección Peruana por la cercana relación que mantiene con Ricardo Gareca. El volante ve como un padre al entrenador pero afirmó que se ha ganado cada convocatoria en la bicolor y contó que el DT le llamó la atención por su comportamiento tras la Copa América.

"Me requintó Ricardo Gareca y mucho, es un padre para mí y él me puede decir las cosas buenas y malas. No tengo vergüenza de decir que es un padre para mí. Futbolísticamente le guste y apostó por mí. Cuando llegué a la Selección Peruana lo primero que vio fue el tema personal más allá de lo futbolístico. Siento que es un padre para mí y lo voy a decir ante quien sea", dijo en entrevista con Movistar Deportes.

"A lo mejor puedo ser un hijo para él pero no es como la gente piensa que me llama por afecto o cariño. Se comenta y se dice pero no es así. Yo estoy por lo que yo he podido dar en la Selección Peruana", añadió el jugador.

Christian Cueva dijo que tuvo una conversación larga con Ricardo Gareca cuando lo fue a ver a Brasil. "He conversado con él, con mi familia y las cosas están más claras que nunca. En poco tiempo pase cosas buenas y cosas que yo he cometido y que debí evitar, soy ser humano y tengo derecho a equivocarme", explicó.

"No debió suceder lo que pasó en el aeropuerto, hay niños viéndome. Tengo hijos y me siento avergonzado, pido las disculpas del caso a todos porque es algo que nunca me había pasado. Cuando me vi en la tele ni yo lo creía", contó.

Christian Cueva dijo que asumió la culpa ante Ricardo Gareca. "Le dije al 'profe' que es algo que escapa de las manos de él, de mis padres y mi señora. El único responsable soy yo y sé que no puedo estar así. Lo que pasó me ha servido mucho. Tengo que asumir la responsabilidad", finalizó.

Foto/video: TV Perú

► Christian Cueva: "Pido disculpas, sobre todo a los niños"



► Yoshimar Yotún habló sobre el penal que 'picó' en el duelo ante Tijuana por la Liga MX



► Pedro Gallese: "Estamos en un gran momento, vamos a ratificarlo"



► “De 9 también puedo jugar”, Kevin Quevedo se ilusiona con reemplazar a Paolo Guerrero en la Selección Peruana