Jalón de oreja. La pretemporada de Sao Paulo se inició el 3 de enero, pero Christian Cueva se apareció seis días después. 'Aladino' adujo que tenía compromisos publicitarios que cumplir con la Selección Peruana. Su club, finalmente, lo multó por su tardanza.

El técnico de la bicolor, Ricardo Gareca, se refirió sobre el caso del volante nacional, que siempre tuvo el respaldó del DT, pero ahora mandó un mensaje para él y para todos los jugadores de la bicolor.

"No tengo muchas cosas que agregar, debo contemplar todo lo que haga en su citación a la Selección. Cualquier incidente que repercuta en la imagen o en la posibilidad que representa a un país como Perú, no miro para otro lado, me interesa. Todos estamos sujetos a una imagen y a representar de la mejor manera al país dentro y fuera. Este es un mensaje importante para los jugadores", indicó el DT en conferencia de prensa.

Luego, agregó: "Cuando uno tiene la obligación y responsabilidad de representar a un país todo lo que uno haga puede incidir en la imagen o rendimiento que tenga que ver con la selección nacional".

De cara al Mundial, el entrenador confía que los seleccionados cuiden su imagen y de la bicolor de cara a Rusia 2018.

"Confío en que todos los jugadores de la Selección saben que estamos ante una gran responsabilidad, desde la llegada al país como también todo lo que hagan y se desenvuelvan en sus respectivos equipos. Es algo que estamos siguiendo y es importante de cara a lo que se viene", finalizó.