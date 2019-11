Jorge Sampaoli podría dejar Santos al final de la temporada y una luz de esperanza brillaría para Christian Cueva. Desde argentina confirmaron el interés de Racing de Avellaneda por el ‘Hombrecito’. Si se va, el volante de la Selección Peruana podría volver al primer equipo. Hace unos días el presidente del club de Brasil afirmó que quiere ver al peruano entrenando para poder negociar su fichaje.

Víctor Blanco, presidente de Racing de Argentina. confirmó que Diego Milito, secretario técnico del club, se encuentra en Brasil para negociar Jorge Sampaoli, a fin de poder convencer al DT de ir al club de Avellaneda, infirmó FOX Sports de Brasil. Ojo, el estratega fue quien decidió separar del equipo a Christian Cueva por su conducta incorrecta.

Otro que no lo quiere es Paulo Autuori, director deportivo del Santos, pero este anunció hace unos días su partida del club. “Ya he definido que estaré en Santos hasta diciembre. Propuse venir a la sala de prensa algunas veces y solo me han propuesto hacerlo para apagar incendios", dijo el exentrenador de la Selección Peruana.

El presidente de Santos, José Carlos Peres, dijo que Christian Cueva debe tener sentido común para jugar. "Un jugador de su nivel no puede permanecer en reserva. Debe valorar el producto para poder negociar”, comentó.

