Christian Cueva: "Ricardo Gareca me respaldó y eso siempre lo voy a valorar"

Christian Cueva cumplió su primer día con la Selección Peruana en la Videna, de cara a los amistosos ante Brasil que se jugarán el 11 y 15 de este mes. El volante llegó en horas de la mañana y de inmediato se integró a los entrenamientos. Antes de iniciar los trabajos dialogó con Ricardo Gareca.

En rueda de prensa, el volante, dio detalles de la conversación que sostuvo con el DT de la ' bicolor'. "No hemos conversado mucho pero me respaldó y eso siempre lo voy a valorar", dijo.

"No voy a decir que pido disculpas por una reacción que fue provocada. Fue una reacción hacia una agresión física y creo que cualquier ser humano lo hacía. Lo único que hice fue defenderme", añadió el jugador.

Christian Cueva señaló que no tiene problemas con Santos FC y que el tema de un castigo solo es especulación de la prensa de Brasil. "No estoy separado, no pueden hacer eso, si me guío de mi contrato no lo pueden hacer. Eso no es cierto. Yo no tengo problemas con nadie. Ni con dirigentes, entrenador, ni compañeros, todo es por la prensa nada más", comentó.

El volante de la Selección Peruana dijo que lo único que le preocupa es no ser tomado en cuenta por Jorge Sampaoli. "Pero no es porque haya cometido un error en mi vida", aclaró. Me gustaría jugar en Santos, fui para jugar, para tener un fútbol", añadió.

Edison Flores se casa a fin de año. (ana_siucho53)

► Pedro Eloy: "Christian Cueva está trayendo problemas y no le es útil a la Selección Peruana"



► Selección Peruana: Christian Cueva llegó a la Videna y conversó con Ricardo Geraca



► Diego Rebagliati: "En la Videna están cansados de Christian Cueva"



► El 'Checho' Ibarra luce radical corte en redes