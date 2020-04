La Selección Peruana sigue siendo un tema difícil para Claudio Pizarro. No haber ido al Mundial de Rusia 2018 es uno de los momentos más dolorosos en su vida y así lo confesó en una entrevista. El delantero de Werder Bremen recordó esos momentos y explicó por qué utilizó la palabra ‘milonga’ cuando escribió un mensaje relacionado a Ricardo Gareca.

“Cuando ya sabía que no iba a ir al Mundial traté de distraerme lo más que pude. Viajé a Asia, a China y Tokio, lejos de todo el mundo. Pero el Mundial se vive en todo el mundo y siempre lo seguía. Cuando estuvo cerca Perú a jugar vino el sentimiento para ver los partidos y vibrar con ellos, no puede evitarlo cualquier peruano”, contó en una entrevista con Eddie Fleischman.

“Milonga, fue por un tema que dijo, afirmó que yo me excluí y eso nunca fue cierto. Usé un término argentino nada más. No volví a hablar con él y nunca más tuve un contacto con ninguno de cuerpo técnico”, añadió el delantero.

Como se recuerda cuando Ricardo Gareca afirmó en una conferencia de prensa que Claudio Pizarro se excluyó de la Selección Peruana, el jugador escribió en su cuenta de Twitter: “Jamás me autoexcluí de la Selección.... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...”.

Elegio para Gareca

Pese a que la buena relación entre Claudio Pizarro y Ricardo Gareca tuvo un punto final, el delantero no dudó en elogiar el trabajo del entrenador que logró clasificar a la Selección Peruana a un Mundial luego de 36 años.

“Lo que hizo Ricardo Gareca fue buenísimo en el futbol peruano. Quitar presión a los jugadores por tantos años y tantas situaciones que no se clasifica. Nos dijo jueguen al futbol. Él dijo, el fútbol peruano es así y así vamos a jugar, con picardía, balón abajo, velocidad y dinámica. Así logró el objetivo”, apuntó.

