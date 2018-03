Claudio Pizarro: lo que piensa de los partidos amistosos de Perú ante Croacia e Islandia

Él quiere estar, pero sabe cuál es ahora su lugar. Claudio Pizarro vive en constante atención en torno a lo que pase con la Selección Peruana. Quiero volver a vestir la blanquirroja, pero por ahora le toca analizar a los rivales con los que disputará amistosos con miras al Mundial Rusia 2018.

“Son partidos bien complicados [contra Croacia e Islandia]. Son selecciones mundialistas. Tienen un muy buen nivel. Creo que serán partidos bien complicados. El equipo está llegando bien, después de la clasificación al Mundial. Es importante mantener ese nivel. Son partidos de práctica y es importante seguir comprendiéndose”, dijo Pizarro a TV Perú.

Nuevamente, el delantero peruano reiteró su deseo de regresar a la Selección Peruana. Y aseguró estar en el camino a recuperar su forma física y recobrar la actividad necesaria para recibir el llamado de Gareca. Está atento.

“Siempre he tenido una buena relación con Ricardo. Él siempre ha dicho que serán llamados los jugadores que estén activos. Yo trato de mantenerme bien físicamente. Yo estoy esperando la oportunidad”, agregó ‘El Bombardero’.

Recordemos que Pizarro viene de visitar a Werder Bremen, club en el que hizo historia. Los hinchas ‘Verdi-blancos’ corearon su nombre, a pesar de vestir hoy la camiseta de Colonia.

“Fue muy especial lo que pasó en Bremen. La gente aprecia lo que yo he dado por el club. Es algo muy especial. No es común que pase eso. Me siento bien físicamente, y la gente lo comenta por acá. Estoy enfocado y quiero seguir enfocado para mantener la liga”, concluyó.

