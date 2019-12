La última vez que Claudio Pizarro vistió la camiseta de la Selección Peruana fue en marzo del 2017, en el duelo frente a Uruguay, por las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. Desde esa fecha, el delantero nunca más volvió a ser llamado, ni siquiera para el Mundial Rusia 2018, certamen al que el ‘Bombardero de los Andes’ le hubiera gustado “muchísimo” jugar.

“La Selección es un tema del cual no voy a hablar en estos momentos. Lo que te puedo decir es que el dolor más grande que he tenido en mi carrera y tal vez en mi vida fue no haber podido ir al Mundial. Ya llegará el momento en que pueda conversar sobre todo eso”, aseguró Claudio Pizarro en entrevista al periodista Raúl Tola para lalocomotora.pe.

Si bien Claudio Pizarro intentó evitar referirse al tema a fondo, explicó que fue complicado. “Tal vez porque no tengo el tiempo suficiente para ponerme a pensar en eso solo ahora. Todavía estoy con cosas importantes como el Bremen, pero obviamente, he analizado y visto. Fue un tema duro, necesito más tiempo para analizarlo”, añadió.

Entre otras cosas, Claudio Pizarro contó que siguió el proceso de clasificación de la Selección Peruana al Mundial y reconoció que “por supuesto” que vio los partidos de la ‘Blanquirroja’, pese a estar viajando por esas fechas.

Al respecto, el atacante del Werder Bremen no ocultó su deseo de haber estado en el duelo frente a Dinamarca, que marcó el estreno de la Selección Peruana en Rusia 2018. “Yo creo que sí hubiera podido entrar en ese partido, por supuesto que sí. (...) No solo entrar. Ganar. Y hacer un gol. Pero bueno…”, sentenció. Además comentó que por todo lo que se hizo por Paolo Guerrero y su presencia en el Mundial, no se explica por qué no arrancó. “Ese partido tenía todo para que juegue”, declaró.

