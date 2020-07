Tan solo días antes del inicio de la Copa América 2007, una noticia sacudió nuestro país. Claudio Pizarro, quien no iba a renovar con el Bayern, había firmado por el Chelsea. Eran cinco las temporadas que debía pasar el delantero de 29 años en el millonario cuadro inglés. Así, al fin un futbolista de nuestro país era parte de un club top del mundo en ese momento.

Más allá de eso, el capitán de la Selección Peruana esperaba callar a sus críticos en el campeonato sudamericano. En ocho años con la bicolor, sumaba once goles en 45 partidos, cifra que subió a 47 en las dos primeras fechas del torneo. Perú goleó 3-0 a Uruguay para luego perder 2-0 ante Venezuela, con el atacante como titular pero sin suerte en cara al arco. Con tres puntos, Perú se jugaba la vida contra Bolivia en la última fecha.

Como ya pasaba desde años anteriores, las críticas hacia Claudio Pizarro llegaron desde todos lados al no anotar en esos dos partidos, en especial, luego de caer ante la ‘vinotinto’. Para colmo, dejó pasar a Cichero en uno de los goles del rival. El ‘Bombardero’ fue cambiado a los 67 minutos.

Hasta ese momento, Julio César Uribe, entrenador de la Selección Peruana, insistía con su sistema de 5-3-2, aunque decidió pasar a un 4-1-2-1-2 ante Bolivia. Claudio Pizarro era inamovible junto a Paolo Guerrero (de 23 años) arriba, ahora escoltados por Juan Carlos Mariño, jugador que sería clave. Jefferson Farfán pasaba a jugar por fuera.

EL DOBLETE DEL ‘BOMBARDERO'

Las cosas, como suelen pasar con la bicolor, no empezaron bien. Jaime Moreno, ídolo del DC United, puso adelante a Bolivia a los 24′, con un golazo desde fuera del área. Diez minutos después, Juan Carlos Mariño centró por derecha, directo a la cabeza de Claudio Pizarro. Era el empate y, por unos minutos, paraban las críticas a Claudio Pizarro o nacían algunas nuevas.

Más allá del empate, no era un mal resultado si veíamos la tabla del grupo, pero Jhasmani Campos, sin marca alguna, marcaría el segundo de la ‘Verde’ al filo del medio tiempo. La derrota dejaba a Perú fuera de la Copa América, con tan solo tres puntos, contra cuatro que sumaban los altiplánicos. El sueño del debut al golear a Uruguay se convertía en trizas, tan solo una semana después.

Cuando los cambios de Uribe comenzaron a preocupar a los hinchas (metió dos delanteros, uno obligado a jugar atrás tras la expulsión de Herrera, recién ingresado) y la eliminación parecía inminente, otro centro del ‘Burrito’ Mariño acabó en un segundo gol de Claudio Pizarro de testa. La Selección Peruana pasó del infierno al cielo a falta de tan solo cinco minutos.

El ‘Bombardero’ se convirtió en héroe de la Selección Peruana por unas horas. Era el partido que todos esperaban de Claudio Pizarro con camiseta bicolor. Nuestro combinado patrio quedó segundo en el grupo, aún así, Argentina se cruzó en el camino y nos dejó fuera con un doloroso 4-0. Eso no quita el recordado doblete de Claudio Pizarro, quien, trece años después, está a puertas del retiro.

Claudio Pizarro solo cumplió una temporada completa de las cinco que fichó por el Chelsea. (Foto: Archivo GEC)

LA FICHA

PERÚ (2): 1 Leao Butrón; 22 John Galliquio (6 Jhoel Herrera, 55′), 5 Alberto Rodríguez, 15 Édgar Villamarín, 4 Walter Vílchez; 13 Paolo De La Haza; 19 Damián Ísmodes (20 Roberto Jiménez, 70′), 17 Jefferson Farfán (11 Ysrael Zúñiga, 44′); 10 Juan C. Mariño; 14 Claudio Pizarro (C), 9 Paolo Guerrero. DT: Julio C. Uribe.

BOLIVIA (2): 1 Hugo Suárez; 14 Miguel Hoyos,16 Ronald Raldés (C), 2 Juan Peña, 4 Lorgio Álvarez; 5 Leonel Reyes, 21 Jhasmany Campos (18 Gonzalo Galindo, 67′), 8 Gualberto Mojica (15 Jorge Ortiz, 80′), 10 Joselito Vaca; 9 Jaime Moreno, 19 Augusto Andaveris (17 Juan Arce, 58′). DT: Erwin Sánchez.

GOLES: Pizarro (34′ y 85′)(PER); Moreno (24′), Campos (45′)(BOL)

TARJETAS AMARILLAS: Farfán (24′), De La Haza (44′), Rodríguez (73′), Jiménez (87′), Zúñiga (90′ + 2′)(PER); Raldés (60′), Galindo (84′)(BOL)

TARJETA ROJA: Herrera (78′)(PER)

ÁRBITRO: Carlos Chandía (CHI)

ESTADIO: Metropolitano - Mérida (VEN)