De hecho, el técnico argentino optó por dejarlo fuera en el partido ante Australia, junto a Christian Ramos (lesión), Yoshimar Yotún (lesión), Raziel García y Jairo Concha, siendo fuertemente criticado por los hinchas de la blanquirroja, quienes consideraban que un cambio de sistema, con Edison Flores o ‘Gaby’ no habría sido descabellada ante la baja significativa y de último minuto del volante de Sporting Cristal. ‘Yoshi’ terminó siendo reemplazado por Christofer Gonzales. ‘Canchita’, aquella tarde, no demostró su mejor nivel.

Cabe resaltar que desde que Costa fue convocado a la selección peruana en el 2019, disputó 12 encuentros, pero solo una vez fue titular en las últimas Eliminatorias (ante Bolivia en la paz por Eliminatorias). Luego lo hizo ante Brasil, Uruguay y Ecuador en amistosos del 2019. Además, de las 15 veces que apareció en lista, en tres no ingresó ni un solo minuto.

¿Las razones? La primera podría estar relacionada a su forma de juego. ‘Gaby’ es muy estático por la banda. Caso contrario a lo que pueden ofrecer Christian Cueva y, sobre todo, por el lado derecho, André Carrillo, a quien le tocó reemplazar en la altura de Bolivia desde el arranque.

Fecha Partido Torneo Minutos 05/06/2022 Perú 1-0 Nueva Zelanda Amistoso 23’ 30/03/2022 Perú 2-0 Paraguay Eliminatorias 3’ 12/11/2021 Perú 3-0 Bolivia Eliminatorias 4’ 15/10/2021 Argentina 1-0 Perú Eliminatorias 17’ 10/10/2021 Bolivia 1-0 Perú Eliminatorias 67’ 08/10/2021 Perú 2-0 Chile Eliminatorias 10’ 10/09/2021 Brasil 2-0 Perú Eliminatorias 30’ 16/11/2019 Colombia 1-0 Perú Amistoso 2’ 16/10/2019 Perú 1-1 Uruguay Amistoso 19’ 12/10/2019 Uruguay 1-0 Perú Amistoso 58’ 11/09/2019 Brasil 0-1 Perú Amistoso 72’ 06/09/2019 Perú 0-1 Ecuador Amistoso 46’

Además, el sistema de Gareca, quien ha estado jugando con un 4-3-3 bien definido, no se adecua a Costa, puesto que no es carrilero. El futbolista de Colo Colo es más de empezar en el centro y luego abrirse hacia los lados. O incluso al revés: se posiciona por una banda y se mete al centro. Un funcionamiento que en la ‘sele’ no se ve mucho. En Chile juega en el ataque con Solari y Lucero. Y ninguno de los tres tiene puestos fijos.

Por otro lado, Gabriel casi siempre se encontró con partidos cerrados cuando le tocó ingresar, lo que no le dio el tiempo suficiente ni el momento para demostrar su capacidad. Su saldo con la bicolor, en doce encuentros, es de cinco victorias, un empate y seis derrotas.

En tanto, ¿cómo le va en Colo Colo?. Aparentemente, desde Perú, siempre se ha tenido la percepción de que Gabriel Costa en el torneo chileno ha sido constante. Salió campeón en el 2021 en la Copa Chile, donde aportó a su equipo con tres asistencias. Titular indiscutible que se ganó el cariño de la hinchada. Mientras que en el torneo local sumó 5 en 23 partidos.

Torneo Título Subcampeonato Primera División de Chile - 2021, 2019 Copa de Chile 2021, 2019 - Supercopa de Chile 2022 2020

Este año ya tiene 12 encuentros en la Liga (se han jugado 16) y un saldo de cuatro anotaciones. Sumó un partido en la Supercopa de Chile. Sin embargo, periodistas del medio local aseguran que hoy no atraviesa su mejor momento. E incluso ponen en duda su renovación. Ahí podría estar la razón de porqué el ‘Tigre’ no lo toma tanto en cuenta. Eso sí, aún con este panorama, su importancia en el equipo de Gustavo Quinteros es clave. Y el hincha lo quiere.

¿Es el mejor momento de Gabriel Costa en Colo Colo?

El último martes, Gabriel Costa fue considerado el mejor jugador del partido entre Colo Colo y el Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, donde los chilenos hicieron respetar su localía y se impusieron por 2-0 a los brasileños en la ida de los octavos de final.

El peruano fue protagonista en los goles de su equipo al brindar las asistencias para los tantos de Juan Martín Lucero (12′) y Pablo Solari (55′). La buena actuación del jugador de la selección peruana ante el ex equipo de Paolo Guerrero fue destacado por la prensa chilena. Incluso, el portal Sofascore le colocó un puntaje de 7.8, al igual que Leonardo Gil, como mejor jugador del compromiso.

Sin embargo, desde Chile nos resaltan que este no es el mejor momento de Gabriel Costa. Christopher Brandt de ESPN Chile asegura que “El año pasado fue su mejor temporada en CC, clave para que el equipo ganara la Copa Chile y peleara hasta el título final. Cuando no estuvo el equipo lo sintió bastante. Costa es un jugador titular e importante para Gustavo Quinteros, pero aún no muestra un nivel constante como lo hizo el año pasado”.

Felipe Espina de Radio Bio Bio opina similar. “Ha tenido mejores momentos en su pasado con Colo Colo. El año pasado tuvo un buen pico, porque cuando no estaba se notaba y mucho. Es raro que su mejor versión no sea como Mario Salas, sino con Quinteros”, afirmó. Como se recuerda, ‘Gaby’ llega a Chile en el 2019, tras su paso por Sporting Cristal, donde estuvo también bajo el mando de ‘El Comandante’.

Año Torneo Partidos Minutos Goles 2021 Copa Sudamericana 1 90’ 0 2021 Copa Libertadores 6 512’ 0 2021 Torneo de Verano 2 161’ 1 2021 Supercopa de Chile 1 88’ 0 2021 Copa de Chile 2 106’ 2 2022 Primera División 12 749’ 4 2021 Copa de Chile 5 332’ 3 2021 Primera División 23 1916’ 5 2020 Copa Libertadores 4 197’ 0 2020 Supercopa de Chile 1 72’ 0 2020 Primera División 23 1728’ 5 2019 Copa Sudamericana 2 135’ 0 2019 Copa de Chile 6 456’ 3 2019 Primera División 19 1153’ 5

Es por estas razones, incluso, que en Chile no sorprendió la no inclusión en la nómina de ‘Gaby’ para el repechaje. “No sorprendía porque uno entendía que si bien acá en Chile estaba jugando bien, uno entendía que Perú tiene una camada de jugadores extraordinarios, de buen nivel y estuvieron peleando hasta la última la opción de ir a la Copa del Mundo. Pero no sorprendía que Costa no estuviera en la primera línea de seleccionados por la camada de jugadores que tenía Ricardo Gareca”, aseguró Espina.

“Hubo opiniones divididas, algunos creían que debía estar y otros que sí por lo que mostraba en Colo Colo. Algunos hinchas lo extrañaban y otros no y preferían que el jugador estuviera con la selección en Catar”, agregó el periodista de ESPN. Cabe resaltar que Gabriel Costa culmina su contrato con Colo Colo a finales de este año. Hasta el momento, no hay planes de renovación.

Eso sí, a pesar de no estar en su mejor nivel, el apoyo que mantiene Costa con la hinchada de Colo Colo, de las más complicadas de Chile, es óptima, y ello se debe a la importancia que ha logrado obtener en el equipo. “En el inicio fue resistido por el hincha de Colo Colo, que tiene poca paciencia cuando los refuerzos llegan y no les va bien pronto. Él al arranque no tuvo buena actuaciones, pero luego se fue transformando en un futbolista super importante en el equipo. Incluso, el año pasado, fue un jugador fundamental en el campeonato de la Copa Chile. Es considerado de los mejores del plantel, es de los más importantes que tiene el equipo, de cara a lo que se viene. Está jugando tres campeonatos: la liga, la Copa Chile y la Sudamericana”, sentenció Espina.

