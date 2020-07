De aniversario. El 24 de julio de hace nueve años, un remodelado Estadio Nacional abrió sus puertas con una ceremonia inolvidable. El primer escenario deportivo del país, en su modelo actual, quedó a la altura de los mejores recintos a nivel internacional. Al final del evento, la Selección Peruana Sub 20 jugó un amistoso ante su par de España, empatando sin goles en el primer partido jugado en ese césped.

Casi de emergencia, Javier Chirinos fue elegido como entrenador de la bicolor Sub 20 para este amistoso. Casi un mes antes, Universitario de Deportes había salido campeón en la Copa Libertadores de la categoría bajo su mando, y su elección era lógica. Convocó a diez futbolistas de ese plantel de la ‘U', ocho titulares en la final. Solo faltaron Ampuero, Flores y Polo, quienes ya estaban en el primer equipo.

En la actualidad, William Mimbela (quien no fue titular en el partido por el título) es el único de esos diez que juega en el exterior. Néstor Duarte (capitán), Christian La Torre, ambos también mundialistas Sub 17 en 2007, y Mauricio López (autor del gol del título) no juegan en Primera División.

Selección Peruana Sub 20 para la reapertura del Estadio Nacional, 2011 Los diez convocados de la ‘U’, reciente campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Nombre Pos. Club actual Carlos CÁCEDA Arquero FBC Melgar Néstor DUARTE Defensa Libre Werner SCHULER Defensa U. San Martín Christian DÁVILA Defensa D. Municipal Jossimar VARGAS Volante Carlos Stein Ángel ROMERO Volante FBC Melgar Joyce CONDE Delantero Alianza Universidad Christian LA TORRE Delantero DIM William MIMBELA Volante Tractor Sazi (IRN) Mauricio LÓPEZ Defensa Libre

Néstor Duarte fue el capitán de aquella Selección Peruana Sub 20. (Foto: Archivo GEC)

La Selección Peruana Sub 20 salió a la cancha con Carlos Cáceda; Christian Dávila, Néstor Duarte, Werner Schüler, Luis Trujillo; Ángel Romero, Mario Velarde, Paolo Hurtado, Jorge Bazán; Christian Cueva y Chrisrofer Soto. Es decir, cinco de la ‘U', cuatro de Alianza Lima y uno de San Martín y Juan Aurich.

De este efímero seleccionado, cuatro futbolistas llegaron a Rusia 2018, Carlos Cáceda, Paolo Hurtado, Christian Cueva y Pedro Gallese, quien se quedó en banca. A inicios de ese año, la mayoría de ese equipo, con ‘Aladino’ a la cabeza, había quedado en la primera ronda del Sudamericano, que se jugó en Arequipa.

Pese a presentarse como un equipo Sub 20, muchos futbolistas superaban esa edad, como Werner Schuler o Néstor Duarte, mientras que los ibéricos llegaron a Lima en cara al Mundial de Colombia. Por obvias razones, ninguno llegó al Sudamericano siguiente, de 2013, ni siquiera el entrenador, que nunca más volvió a ser considerado en el cargo.

Selección Peruana Sub 20 para la reapertura del Estadio Nacional, 2011 Los diez convocados restantes de otros clubes.

Nombre Pos. Club en 2011 Pedro GALLESE Arquero U. San Martín Christian CUEVA Volante U. San Martín Daniel SÁNCHEZ Volante U. César Vallejo José GRANDA Defensa Sporting Cristal Luis TRUJILLO Defensa Alianza Lima Jorge BAZÁN Volante Alianza Lima Paolo HURTADO Volante Alianza Lima Cristofer SOTO Delantero Alianza Lima Carlos ASCUES Defensa Alianza Lima Mario VELARDE Volante Juan Aurich