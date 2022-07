Los que aman de verdad, están en las buenas y en las malas. Sin importar el resultado, la barra de la Blanquirroja ha estado presente para alentar a los atletas peruanos en diversas competencias. Si bien se empezó con el combinado masculino, con el pasar del tiempo han asistidos a todos los eventos deportivos, tanto dentro como fuera del país, por lo que no es de sorprender que ahora también se encuentren en Colombia, para la Copa América Femenina 2022.

Abram Bustamante, Sheyla Ramírez y Diego Gonzales son tres de los integrantes de la primera barra oficial de la Selección Peruana que llegaron hasta la ciudad de Armenia por tierra desde Bogotá y donde debutó la delegación femenina frente a Argentina, por la fase de grupos del certamen continental. El resultado no nos acompañó al final, pero el bombo y la tarola que trajeron desde Lima no dejaron de sonar en todo el estadio Centenario, pues el torneo recién comenzaba para las jugadoras de Conrad Flores.

“Desde hace algunos años nosotros ya no solo acompañamos a la selección masculina, también vamos a alentar a otros deportistas, como pasó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ahora estamos en Colombia y si bien somos pocos, queremos que las chicas sepan que estamos con ellas”, comenta Abram, quien trabaja como independiente y pudo manejar sus tiempos para llegar hasta Colombia para acompañar al equipo de todos. Él, gracias a su grave voz, es el encargado de llevar el ritmo en cada cántico en el estadio.

Abram Bustamante, Sheyla Ramírez y Diego Ramírez alentando la llegada de la selección femenina en Armenia. (Foto: @lablanquirroja)

Sheyla, por su parte, es la encargada de la logística y que ha velado porque cada peso colombiano sea bien empleado. Ella desde un inicio fue la encargada de ver los costos que implicaba trasladarse, no solo Armenia (donde se jugaron los partidos contra Argentina y Venezuela, además del que se llevará a cabo contra Uruguay este lunes 18 de julio), también a la ciudad de Cali, donde las seleccionadas enfrentarán a Brasil (jueves 21 de julio), líder del grupo B y que está al mando de la entrenadora sueca, Pia Sundhage.

“No fue fácil, pero queríamos estar con las chicas y que sepan que no están solas. Hicimos actividades, algunos empresas apoyaron a la barra y así se consiguieron los pasajes, pero nuestras familias también nos ayudaron para poder llegar a Colombia”, narra Ramírez, especialista en softwares y que aprovechó que su jefe es hincha de la Selección Peruana para poder trasladar su trabajo de manera remota y así cumplir también con la barra. Incluso, se hospedan en un Airbnb cerca al estadio, para así ahorrar en traslados.

En el debut de la Copa América Femenina, pese a ser solo tres, se podía escuchar las voces de Abram, de Sheyla, de Diego, este último con la tarola, la misma que trajo de Lima, mientras la banderola de la barra estuvo en el balcón ondeando con el viento cálido de Armenia. “Aproveché que mis vacaciones coincidieron con el torneo para así venir”, admite Gonzales, microbiólogo y especialista en alimentos. Curiosamente, para el choque contra la ‘Vinotinto’, se sumaron más hinchas que, pese al ruido que generaban los aficionados venezolanos, no amilanaron en gritar y cantar el himno nacional del Perú y los cánticos que caracteriza a la barra.

Abram Bustamante y el discurso a la selección femenina a las afueras del hotel de concentración en Armenia. (Video: Virginia Siaden)

Su labor no solo ha estado en la cancha, también en el hotel de concentración. Grata fue la sorpresa cuando vimos a la banderola de la ‘Blanquirroja’ en la entrada del Armenia Hotel, a la espera de las jugadoras de la ‘bicolor’, quienes estuvieron entrenando en el Bolo Club. Pese a que llegaron más temprano de lo esperado, pudieron estar frente a las chicas, que al bajar del bus no tardaron en contagiarse de la alegría de la tarola, para cantar junto a Abram, Sheyla y Diego.

“Así seamos dos, tres, cinco peruanos, queremos demostrarles nuestro aliento. Así como ustedes, hemos venido desde muy lejos y estamos acá en representación, no solo de la Blanquirroja, sino de todo el Perú, para que sepan que no están solas”, fue parte del discurso que dio Abram a las chicas un día antes del partido contra Venezuela, del último viernes. Finalmente, el día del partido, el resultado no salió a favor del combinado nacional, pero eso no impidió que las jugadoras se acercaran a la tribuna oriente y así aplaudir a sus incondicionales por acompañarlas.

Restan dos partidos más. Uruguay, pese a que no ha tenido la mejor campaña en la fase de grupos (se encuentra último en la tabla de la Serie B), peleará por sumar una victoria contra Perú. La barra sabe que no queda más que seguir a cada paso las chicas. Por ello, tras el duelo contra las ‘charrúas’ tienen todo planificado para viajar por tierra poco más de tres horas hasta Cali, ya que allí se jugará el último duelo de fase de grupos. No obstante, tienen un inconveniente.

Su vuelo de retorno a Lima es el 22 de julio por la mañana y para regresar de Cali a Bogotá por tierra son más de 10 horas, teniendo en cuenta que el partido del 21 se juega hasta las 9:00 p.m. y deben estar a las 7:30 p.m. en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana. Aquí solo un milagro los puede ayudar, pero eso no impedirá que hasta el último minuto sigan alentando a las chicas. Ellos y toda la barra seguirán apoyando a nuestros deportistas por mucho tiempo más.





