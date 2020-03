La eventual postergación de las dos primeras fechas de las Eliminatorias –algo que se cae de maduro, y me parece raro que la FIFA tarde tanto en anunciarlo–, así sea solo por un mes, nos ‘pintaría’ un escenario totalmente distinto. Y aquí me detengo un segundo: la salud será siempre lo primero; como comunicadores deportivos que somos, hacer proyecciones al respecto no significa ‘futbolizar’ ni banalizar el asunto. Estar al tanto de ello es, más bien, nuestro trabajo.

Dicho eso, muchos señalan que la Selección Peruana se ‘favorecería’ si se aplaza el inicio del camino a Qatar 2022, pues Zambrano, Yotún y posiblemente Farfán estarían aptos. Ello es cierto, pero si bien Perú recuperaría a sus lesionados, Paraguay, y sobre todo Brasil, harían lo propio con sus europeos. Porque es difícil que en este momento, con todos los protocolos necesarios para evitar el contagio –el Ministerio de Trabajo de Argentina, por ejemplo, otorga licencia de 14 días a quienes hayan llegado de Europa– el ‘Scratch’ pueda tener a tiempo a Neymar y sus otros 15 convocados del ‘Viejo Continente’.

Ahora, al margen de conveniencias y especulaciones, si la FIFA se niega a mover su calendario y no autoriza la suspensión de la fecha doble, ¿qué clase de Eliminatorias serían estas? Que las selecciones deban utilizar solo a jugadores de ligas de América –el continente con menos personas afectadas– carecería de toda representación. Que la FIFA no quiera reprogramar su agenda no es motivo suficiente.

Eso sin contar que debería jugarse sin público (Paraguay ya suspendió las actividades con presencia de público). Así pues, no suspender la fecha traería muchos perjuicios. Y, poniendo la salud en primer lugar, no veo ningún beneficio.