De estar fuera de casa por varias horas, ya sea para entrenar o hacer turismo, a limitar sus salidas a máximo una hora, ya sea para ir al supermercado o para correr. Así transcurren los días para Miguel Araujo, desde que se instauraron las medidas de aislamiento social en la región de Emmen (Países Bajos), donde él vive desde octubre del año pasado. Si bien trata de mantenerse activo, para seguir en forma, también lo hace para alejar la nostalgia.

Desde Lima, Miguel recibe llamadas diarias de cómo está el nuevo miembro de la familia. “Mi esposa, mi hija Violeta y mi hijo Luciano, que recién ha nacido están en Perú. Jacqueline se fue a dar a luz en Lima días antes de que empiece todo esto. Cuando decretaron el aislamiento, ya no pudo regresar. Gracias a Dios están bien”, confiesa el zaguero de FC Emmen.

Pese a la tristeza que le embarga por no tener a su familia cerca, Miguel sigue con los ánimos altos. Sabe que su familia está cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene para prevenir cualquier contagio; pero también es consciente que están lejos de un país, cuyas cifras de infectados se eleva hasta los 13,696 personas.

Esta es una de las primeras fotografías del segundo hijo de Miguel Araujo junto a su esposa Jacqueline. (Foto: Instagram)

Conviviendo con el coronavirus

En los Países Bajos la reacción del gobierno ante el coronavirus fue un tanto tardía, pero luego buscó remediar la situación. En buena parte del país, el número de contagios es menor, mientras que en regiones como la de Ámsterdam, la situación es más grave. Así lo cuenta Miguel Araujo, quien desde Emmen (a dos horas del punto crítico) trata de no perder el ritmo de entrenamiento.

“En Emmen no se han registrado muchos casos, a comparación de Ámsterdam. De todos modos, se han tomado las medidas necesarias, no es que estemos en cuarentena o toque de queda. Podemos salir al parque, hacer deporte, pero siempre con las recomendaciones del caso, usar tapabocas, guantes y a un metro y medio de distancia de otra persona”, cuenta, no sin antes advertir que si se incumple con el distanciamiento, puedes recibir una multa de 400 euros.

El confinamiento no es sencillo, las pocas veces que sale es para correr o comprar, por lo que los retos en las redes sociales han sido un buen escape para mantener el buen ánimo. “Los challenge que se hacen son importantes, porque te retan a estar activo y la gente se tiene que sumar, hacerlo divertido y con humor. Hacer un poco de deporte te puede ayudar y hacerte sentir mejor”, argumenta el defensa de la Selección Peruana, mientras alista sus cosas, pues al día siguiente una nueva rutina de ejercicios le espera.

Miguel Araujo mandó un mensaje desde los Países Bajos, para quedarse en casa. (Video: Virginia Siaden)

Entrenando entre cuatro paredes

La comunicación con el club es constante. Si bien -como el propio Miguel cuenta- no está obligado a enviar videos de cómo avanza los ejercicios enviados a diario, sabe que es necesario cumplir con ellos, especialmente para que el día que se retome el torneo llegue listo. Sin embargo, pese al doble turno en los entrenamientos, no será lo mismo volver a practicar en el campo abierto.

“Va a ser complicado regresar a los entrenamientos habituales, volver a tener el time del balón, el time del juego. Por ejemplo, en tu cabeza estás trabajando en un espacio reducido de tu casa y te habitúas a eso, pero luego sales al campo, que tiene 100 metros, y va a costar hacerse de nuevo a la idea de cuándo ir por el balón, cuándo barrerse, cuándo dar un pase. Son costumbres que como futbolistas vamos a tener que volver a retomar”, confiesa algo preocupado.

La nutrición también es importante. Miguel debe tener cuidado con lo que consume, especialmente porque el desgaste de energía que tenía en una temporada habitual no es el mismo, que cuando entrena en casa. “Uno sabe que el nutricionista te examinará cuando se retome el torneo, para medir grasas, calorías y todo eso, por lo que uno tiene que cuidarse sí o sí, porque después llegas y si no estás con el peso indicado, te pueden poner una multa” comenta, mientras bromea con los kilos que se pueden subir en cuarentena.

Pese al confinamiento, el zaguero de la Selección Peruana se mantiene en forma entrenando todos los días. (Foto: Instagram)

Quédate en casa

A pesar de estar a 10,663 kilómetros de Lima, el zaguero peruano no deja de estar enterado de las noticias que suceden en su país. Considera que la mejor herramienta que tiene ahora es la información, en especial en tiempos de crisis. “Veo que la gente escucha por un oído y le sale por el otro, no se dan cuenta que al infectarse ellos el virus va a seguir y nunca va a parar”, lamenta al recordar los titulares de los noticieros.

Y si bien la cifra de contagiados en Perú va en aumento y los días de cuarentena se alargan, no pierde la fe de volver a estar con los suyos y poder cargar al pequeño Luciano Miguel, que nació el 5 de marzo. En las videollamadas que tiene con su esposa y sus padres, les ruega que se queden en casa, así como él lo hace, pues “como dice mi papá: quédate en casa para -mañana más tarde- verte y poder disfrutar, sin que hoy no podamos despedirnos de ti”.

