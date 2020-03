Día 13 de cuarentena. Es difícil, pero entiendo que todo es por nuestra salud. La vida está en juego y tenemos que ser responsables para ganar juntos este difícil partido. En estos días veo en redes a muchos ‘especialistas’ en salud, ‘defensores’ de la justicia y algunos han descubierto dotes culinarios. Al menos nos hacen reír en tiempos difíciles.

Me siento feliz porque estoy bien al igual que mis seres queridos, pero no puedo ocultar mi tristeza y lo difícil que es cuando no hay fútbol. A tal punto de que nos tenemos que conformar con jueguitos virtuales o con ver repeticiones de partidos memorables. Hasta lo comentamos como si fueran en vivo.

Igual me pongo a pensar qué pasará con nuestro deporte favorito. Ya se habla de reducciones de sueldos en las ligas más poderosas. Si en Europa se padece la crisis, no me imagino lo que pasará en nuestro fútbol peruano, donde la mayoría de clubes están más en ‘debe’ que en azul. Los eventos de mayor envergadura se han pasado para 2021 y no tengo idea cómo se hará para que el calendario no colapse. Las selecciones tendrán que jugar 18 partidos en 15 meses de Eliminatorias.

Y se cruzará con la Copa América, que seguramente perderá valor y la mayoría mandará suplentes porque la consigna será ir al Mundial. También hay que pensar en que los futbolistas casi ni tendrán vacaciones por la seguidilla de juegos con sus equipos y/o selecciones. Harta tarea para las cabezas de nuestro deporte favorito. El momento es ahora y, hasta el 12 de abril, quédate en casa.

