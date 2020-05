La noticia del internamiento de Héctor Chumpitaz en una clínica de la capital, tras presentar síntomas de coronavirus, causó gran alarma en muchos hinchas de la Selección Peruana. Sin embargo, a pesar de que la prueba de Covid-19 que le realizaron, dio positiva, los hijos del exfutbolista aseguraron que su padre se encuentra evolucionando favorablemente.

“Mi papá y mamá están en dormitorios juntos, van evolucionando bien gracias a Dios, no tienen complicaciones de salud, siempre han sido personas sanas, gracias a la buena alimentación. Mis papás se sienten tranquilos, no tienen mayores síntomas. A mi papá le duele la cabeza, pero más por el estrés. Los medicamentos ayudan muchísimo. Tenemos capitán para rato”, sostuvo Liliana Chumpitaz en una entrevista con Radio Ovación.

En la misma conversación la hija de ‘Chumpi’ también aprovechó para pronunciarse sobre los falsos rumores que se difundieron la noche del domingo sobre la supuesta muerte de su padre.

“Estamos indagando, pero esta gente se escuda tras nombre falsos, son páginas fraudulentas y a veces es un poco difícil detectar. De todas maneras, vamos a tratar de seguir buscando el origen. Lo peor que en momentos difícil es que aprovechan y no es nada justo. Una noticia así nos preocupó de todas maneras. Hasta el momento mi papá no sabe de los falsos rumores, ayer conversé con él y desconoce del tema, es mejor no darle vuelta al asunto porque lo puede deprimir”, señaló.

Finalmente, Liliana se refirió a la alta médica de sus padres. “Depende como va evolucionando el paciente y hasta el momento no nos han dicho una fecha exacta de cuando van a salir, pero estamos a la espera. Emocionalmente están bien y eso ayuda mucho en cualquier enfermedad”, aseguró.

