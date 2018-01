El hombre del momento. En los últimos días, toda la atención en el mundo del fútbol se trasladó hacia Philippe Coutinho. La transferencia del Liverpool al FC Barcelona por unos 120 millones de dólares, convierten al brasileño en el tercer fichaje más caro de la historia. Alguna vez, la Verde-Amarela le ganó a la Selección Peruana con un gol suyo, pero la bicolor celebró en mesa.

La derrota peruana que acabó en goleada

La tercera edición del Sudamericano Sub 15 se jugó en Brasil casi a finales de 2007. Juan José Oré, ya querido por la clasificación de los Jotitas al Mundial, llegó al país de la samba con la ilusión de hacer otra gran campaña. Joazhiño Arroé, jugador del Siena italiano, era la figura de la categoría 1992 de la Selección Peruana.

En el debut, Perú perdió por 1-0 ante Brasil en Porto Alegre el 27 de octubre. Pese a la resistencia bicolor, fue inevitable el golazo de Philippe Coutinho a los 36 minutos. Las cosas cambiaron en los escritorios dos días después: el local había hecho cuatro cambios, uno más que lo permitido, y la Selección Peruana 'goleó' al Scracht por 3-0 gracias al cambio de Johnathan por Fernando al 81’.

¿Cómo un gol de Coutinho acabó en un triunfo en mesa de la Selección Peruana? (VIDEO)

"Es raro que el cuarto hombre (Horacio Parra de Colombia) no se haya percatado de ese detalle”, dijo Jorge Alva, médico de la Selección Peruana. El boliviano Óscar Maldonado, árbitro del partido, fue retirado del torneo por la CONMEBOL al permitir tremendo error. El buen tanto de Philippe Coutinho, en ese entonces juvenil del Vasco da Gama, sirvió de poco para Brasil.

“Sin duda que nos alegra esta noticia, pero ahora debemos salir a ganar los puntos en cancha", declaró Jota Jota Oré. Pero no fue así, más bien, el que ríe al último ríe mejor. Brasil fue el campeón del Sudamericano Sub 15 2007, con Philippe Coutinho incluído en el once ideal del campeonato. La Selección Peruana perdíó sus tres partidos restantes y quedó en el último lugar del grupo A. Once años después, el atacante sueña con romperla en el FC Barcelona.

En cancha, la Selección Peruana Sub 15 anotó tres goles en el Sudamericano 2007. (USI) En cancha, la Selección Peruana Sub 15 anotó tres goles en el Sudamericano 2007. (USI)

La Ficha Brasil 1-0 Perú (En mesa, 0-3) Sudamericano Sub 15, 27 de octubre de 2007 Brasil 1 Luis Guilherme; 2 Bernardo, 3 Gerson, 4 Vinicius, 6 Eron (16 Jefferson, 65’); 5 Fernando (20 Johnathan, 81’), 17 Elivelton, 8 Coutinho (7 Belchior, 64’), 10 Wellington; 11 Felipe, 19 Guilherme (9 Mattheus Carvalho, 77’). DT: Jorge Silveira. Perú 12 Armando Falcón; 2 José Garrido, 15 Frank Ríos, 5 Renato Zapata, 18 Alexis Horna (4 Marcos Garay, 66’); 16 Luis Nolberto, 8 Tarek Carranza, 10 Deyair Reyes, 19 José Calle (14 Joazhiño Arroé, MT); 11 Pier Saavedra (20 Mauricio Mori, 81’), 7 Jesús Rey. DT: Juan José Oré. Gol Coutinho (36’)( BRA ) Tarjetas Amarillas Reyes (31’), Zapata (41’), Garrido (49’), Nolberto (87’)( PER ) Tarjeta Roja Garrido (85’)( PER ) Árbitro Óscar Maldonado ( BOL ) Estadio Passo D’Areia – Porto Alegre ( BRA )

En mayores, Coutinho enfrentó a la Selección Peruana en la Copa América Centenario y las Eliminatorias a Rusia 2018. (AFP) En mayores, Coutinho enfrentó a la Selección Peruana en la Copa América Centenario y las Eliminatorias a Rusia 2018. (AFP)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

LEE TAMBIÉN