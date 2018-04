Cristian Benavente: “Me gustaría jugar en Perú” [VIDEO]

La realidad indica que Cristian Benavente es un jugador de categoría que encaja perfectamente en el fútbol europeo. Al menos, en Bélgica aseguraron su permanencia, tras extender su contrato con el Sporting Charleroi. Inclusive, trascendió que el poderoso Borussia Dortmund estaría tras sus pasos.

Pese a que su futuro está en Europa, Benavente no descarta jugar en el fútbol peruano. Claro, el ‘Chaval’ es consciente de que todavía tiene mucha gasolina para caminar por el ‘Viejo Continente’.

“No creo que sea en un futuro cercano. Pero sí me gustaría jugar en Perú. También me gustaría volver a España, para volver a estar cerca de mi familia. Pero si no se da, estoy contento en Bélgica. De esos rumores [sobre el Dortmund], yo no sé nada. Pero es un halago, porque significa que en el año me está yendo bien. Siempre se agradece. Por el momento, estoy concentrado en mi equipo”, dijo Benavente al programa ‘El último de la fila’.

Desde las redes sociales se tejió una posible conspiración de los habituales convocado por Gareca contra Benavente, que lucha por ser considerado en la lista final que disputará el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el ‘Chaval’ puso paños fríos a la situación y aclaró la relación con sus compañeros.

“Es un técnico que ha logrado lo que no ha podido alguien en 36 años. Estoy agradecido por ayudar a Perú a clasificar. Hablo mucho con Cueva, Carrillo y con Beto da Silva. Hay veces que nos comentamos las fotos. Es síntoma de que estamos en contacto y tenemos una buena relación”, agregó el ‘Chaval’.

