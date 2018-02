A pesar del inclemente sol de verano y de ser un día laborable, miles de hinchas de la Selección Peruana acudieron esta mañana al Estadio Nacional para despedirse del periodista deportivo Daniel Peredo.

Como si se tratase de un partido, aficionados de distintas partes de Lima llegaron con camisetas de la bicolor al coloso deportivo, cuyo ingreso fue libre por disposición del Instituto Peruano del Deportes.

"¡Oh!, Daniel, no se va, no se va, no se va, Daniel, no se va", fue uno de los cánticos de los fanáticos. Algunos grupos, incluso, llevaron banderolas bicolores con el rostro del querido periodista.

El fútbol peruano está de luto por el fallecimiento de Daniel Peredo. Pese a su partida, los fanáticos de la Selección Peruana siempre lo tendrán presente en sus corazones.

Sin embargo, eso no fue todo. A la salida del Estadio Nacional, los aficionados acompañaron a pie a la carroza fúnebre. Todos querían estar cerca de él.

Así fue la salida de la carroza fúnebre. (Jesús Saucedo/Capital)

