Tras la pronta partida de Daniel Peredo , el famoso estadístico Mister Chip le dedicó unas líneas en su cuenta de Twitter, pero al igual que todos en el Perú , el español sigue consternado por el fallecimiento del periodista y es así que volvió a escribir en sus redes sociales algo más emotivo.

"El cielo podía esperar". De esa manera empieza Mister Chip su conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook, que va acompañado de una imagen que tiene en el fondo a jugadores de la Selección Peruana.

El estadístico español, que todos los días recuerda cuánto falta para el Mundial de Rusia 2018, empezó su historia recordando los países que tuvieron que esperar más de 30 años para ir a una Copa del Mundo y entre ellos está Perú.

"La historia de hoy va dedicada a todos esos aficionados que tuvieron que esperar hasta dos o tres generaciones para volver a ver a su país jugar una Copa del Mundo, con una mención muy especial para mi querida Perú 🇵🇪 que es la única selección en la historia del fútbol que ha tenido que esperar hasta en DOS OCASIONES un período de 30 (o más) años para volver a asistir al gran evento".

"Quiero dedicarle esta historia, con todo el cariño del mundo, a Daniel Peredo, la voz de la selección peruana, que falleció el 19 de febrero de 2018 a los 48 años, cuando sólo faltaban 4 meses para ver cumplido su sueño: narrar un partido de la Bicolor en la Copa del Mundo. No tuve ocasión de conocerle personalmente, pero me consta que me tenía gran aprecio y que a menudo usaba mis datos en sus retransmisiones, respetando siempre la fuente. Si él tuvo que esperar 36 años para volver a ver a Perú en un Mundial, bien podría el cielo haber esperado un poco más antes de llevárselo. Que descanse en paz".

Familiares, amigos y seguidores de la selección peruana, llegaron a la iglesia Virgen de Fátima, en el distrito de Miraflores, para acompañar el féretro de Daniel Peredo.