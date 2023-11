La Selección Peruana sigue sin poder celebrar en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, teniendo a Bolivia como su último rival. La ‘Verde’, con goles de Henry Vaca y Ramiro Vaca, se impuso por 2-0 y sumó sus tres primeras unidades en las Clasificatorias, dejando en el último lugar a la ‘Bicolor’ de Juan Reynoso. Así pues, el desempeño del equipo incaico dejó mucho que desear, motivo por el que las críticas de diferentes personalidades del fútbol no tardaron en aparecer contra el DT nacional.

Uno de los más criticó al ‘Ajedrecista’ fue Diego Latorre, quien se refirió a una imagen en la que el estratega peruano realizaba apuntes mientras caía ante el combinado altiplánico. Si bien el exjugador de Boca Juniors realizó un comentario al aire en forma de indirecta, luego lo hizo directamente, citando la toma en la que aparece el DT de la ‘Blanquirroja’.

“Me gustaría saber, sin ironía, qué es lo que el entrenador anota en su libreta y que no puede retener en su mente. Un observador calificado y continuo de fútbol lo descubre en 1 minuto. Hay que avisarle que el partido se jugando en ese momento”, sostuvo en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Eso sí, esta no fue la única crítica de Latorre a Reynoso, puesto que luego subió un video donde señalaba que este tipo de acciones (anotar en su pizarra) está referida a la impresión que busca causar el técnico ante las cámaras, dejando de lado lo que es el juego. “Están todo el tiempo con la libreta, a mí me da la sensación de que el marketing le está ganando a lo sustancial, a lo verdadero, a lo real, porque sino no se entiende. Cualquier entrendor de fútbol se da cuenta cuando pateó mal, por qué, no hace falta anotarlo en la libreta, además tienes mil ayudantes de campo. Es muy extraño”, sostuvo el comentarista.

¿Qué se le viene a Perú tras la fecha doble?

Luego de esta derrota por 2-0 ante Bolivia, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Venezuela por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional a través de las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3 y 703 de la parrilla de Movistar).

Posteriormente a esta fecha doble de noviembre, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año. Así pues, la ‘Bicolor’ deberá enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles al cierre de este 2023, para así llegar con un mejor panorama para las jornadas 7 y 8, donde se medirá con Colombia y Ecuador, respectivamente.





