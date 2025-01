Por una nueva jornada de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20, Perú vs. Venezuela se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports (DIRECTV), DGO, América TV (Canal 4), América TV GO y Televen. Con el Estadio Metropolitano de Lara como escenario, este compromiso está pactado para el sábado 25 de enero desde las 18:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y una hora más en Venezuela). Después de debutar cayendo por 2-1 a manos de Paraguay, la ‘Blanquirroja’ tiene la obligación de quedarse con los tres puntos para seguir soñando con clasificar al hexagonal final. Si no tienes dónde ver este encuentro, recuerda que podrás seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y goles a través de la web de Depor.

Perú y Venezuela se enfrentan por el Sudamericano Sub-20. (Video: La Bicolor)