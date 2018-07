Edwin Oviedo sobre Ricardo Gareca: "Vamos a darle la tranquilidad para que renueve" 

En medio de la polémica legal en la que está involucrado, Edwin Oviedo se mostró optimista con la posibilidad de que Ricardo Gareca permanezca al mando de la Selección Peruana. El presidente de la FPF, por otro lado, destacó su propia gestión y el apoyo incondicional que le dio al técnico argentino.

"Ricardo (Gareca) conoce esta directiva y en momentos difíciles sostuvimos el proyecto en contra de la voluntad de muchos hinchas. Así como le dimos esa confianza, creo que Ricardo necesita las condiciones adecuadas, necesita el equipo que le dio soporte para lograr el éxito", comentó Oviedo a RPP.

► Edwin Oviedo rompió el silencio y se pronuncia sobre acusaciones en su contra

Agregó: "Antes que Ricardo se vaya de vacaciones, su abogado nos dijo que necesita el mismo equipo. Nosotros defendimos a muerte a Ricardo Gareca y su comando técnico, obviamente con esta coyuntura es difícil".



Edwin Oviedo descartó su renuncia de la FPF. "Por este momento, Ricardo Gareca y su comando técnico deben leer estas noticias y estar preocupados; por eso estoy saliendo a hablar. No voy a renunciar, no he hecho nada indebido, es más me estoy sometiendo a que la Comisión de Auditoria y Ética hagan las investigaciones y si hay algo con mucho gusto daré un paso al costado", afirmó.



"Nuestra prioridad es la renovación de Ricardo Gareca, estoy seguro que manteniendo el equipo (Juan Carlos Oblitas, Antonio García Pye y Romina Antoniazzi) vamos a darle la tranquilidad para concretar la renovación. Cuando muchos decían para qué Oviedo va a Suiza a tener una reunión con Gianni Infantino para que Paolo Guerrero pueda jugar el Mundial y miren ahora, no solo jugó el Mundial, también lo hace por su club. Estamos seguros que manteniendo el equipo vamos a renovar el contrato del profesor Gareca", finalizó.