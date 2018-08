Juan Carlos Oblita s, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) da conferencia de prensa en medio de la polémica que envuelve a Edwin Oviedo y la expectativa por el retorno de Ricardo Gareca a la Selección Peruana.

Esta es la primera ocasión en la que Juan Carlos Oblitas habla públicamente desde que salieron a la luz los audios del CNM que revelan a Edwin Oviedo teniendo conversaciones con el juez supremo César Hinostroza y Antonio Camayo, gerente de Iza Motors.

- "Me han llamado Franklin Chuquizuta y Agustín Lozano a expresarme el apoyo incondicional al proyecto deportivo. No nos podemos adelantar a la reunión del Directorio y el Presidente de la FPF. es un tema político. No olvidemos que es este directorio el que lo ha puesto a Edwin Oviedo. Entre ellos tienen que llegar a una solución. Yo estoy por sobre todo con la institucionalidad de la FPF, qué va a pasar, no lo sabemos".

- "Sí pensé en renunciar y lo pensé muy seriamente, luego replantié las cosas porque esto iba a causar un cisma mayor por el tema de Ricardo Gareca y todos los proyectos. Por eso dije no, me quedo, separemos las cosas. Nosotros no nos metamos en el tema político. En este momento la prioridad, repito, es Ricardo Gareca".

- "Lo que yo quiero es deslindar de todo lo que pasa y lo reitero. Yo estoy por el proyecto deportivo. No voy a decir que no me interesa porque a todos nos afecta. pero yo estoy aquí para tratar que la parte deportiva se maneje de la mejor manera. No nos perder los cuatro años trabajados. Lo que se ha ganado no se puede perder de la noche a la mañana por estas cosas nefastas que estamos viendo. Yo no tengo una varita mágica, en otro lado ha habido interventores de FIFA pero yo no sé lo que pueda pasar. Se tiene que reunir Edwin Oviedo y el directorio y dar una solución. No somos autoridades políticas. No se olviden que la autoridad máxima en el fútbol es la Asamblea de Bases".

- "Lo importante es que siga Ricardo Gareca porque su trabajo es extraordinario y eso lo reconoce todo el mundo. Insisto y ojalá que sea así".



- "Yo tengo contrato hasta fin de año. Lógicamente con la coyuntura que se dio no salí a hablar porque esperaba que lo haga el señor Oviedo. las especulaciones están a la orden del día. Ricardo sabe cuál es mi situación. Yo lo que tengo en mente es que Ricardo renueve y blindar el trabajo. Lo menos importante después es si sigo o no sigo. Si nosotros estamos pendientes de una persona quiere decir que hemos fracasado porque aquí lo que interesa son los proyectos deportivos y me preocupa que esos proyectos queden truncos. A veces nos enfocamos en el tema de los audios. Lo que se toca después es lo que va a hacer es Ricardo Gareca. pero ustedes no se preocupen por mí. me quede o no me quede el proyecto va a seguir. Yo no quiero personalismos. Los proyectos son lo más importante. Si no entendemos eso hemos fracasado".

- "En la FPF en la parte administrativa hay que reconocer que hay gente muy buena pero cada uno que haga su trabajo. Es gente linda. Quien puede estar por encima del trabajo de Antonio garcía Pye por ejemplo que es uno de los más importantes en el trabajo de logística. No queremos que este trabajo se vea invadido y eso es mejor para todos. esto es un pedido formal del cuerpo técnico".

- "Ricardo Gareca no ha realizado ningún juicio de valor. está preocupado. Ricardo tiene una prioridad por sobre las otras propuestas que es Perú. La parte deportiva la habla conmigo. Es un pedido del cuerpo técnico, el blindaje al tema deportivo".

- "Se va Oblitas o se va Oviedo y la institución tiene que seguir. Yo he luchado para sacar los personalismos. Yo salí de Cristal porque alguien me dijo que había mucho 'Oblitismo' y salí tranquilamente. Por eso me ha dado mucha pena que estas comisiones se hayan ido porque es gente brillante pero las circunstancias hicieron que se vayan. es una pena que los perdamos".

- "Siento lo mismo que todos ustedes, siento asco, descubrir que se dan estas cosas, me da mucha pena que en esto se haya involucrado a la federación. Lo que quiero y mi presencia en la FPF es separar la parte deportiva de la parte administrativa y en algunos casos judicial. eso es simple".



- "Porqué recién hablo. No renuncié porque si lo hago Ricardo Gareca ni acepta y después van a a decir que no sigue Gareca porque yo renuncié. Le pedí a Edwin Oviedo que salga a dar las aclaraciones pertinentes y así lo hizo".



- "La pelota no se debe manchar si nosotros no aclaramos bien estos temas Ricardo es poco probable que se quede. No se va a sentir en ningún sitio mejor que acá, hay ciertas condiciones que él pone no son económicas sino un poco de blindaje de la parte deportiva. Son cuatro años de contrato. Es así de simple la cosa".



- "Renunciar es una decisión de Oviedo. Es una potestad de Edwin Oviedo"

- "Yo tengo una reunión con Ricardo Gareca. la prioridad es Perú, es lógico que están muy nerviosos con todos los acontecimientos deportivos que se vienen dando, con la coyuntura actual. Inclusive iba a llegar lunes pero con el cierre de la Videna prefirió quedarse y mañana va a estar con notros. Él me pidió que les diga que se comprometió a estar en el Perú y él va a estar. Yo estoy en la FPF por un tema deportivo yo vengo a deslindar la parte deportiva con temas que todos conocemos y que han enturbiado el ambiente pero eso no tiene que intoxicar la parte deportivo"



- "Estoy aquí para convencer a Ricardo Gareca porque ese es el sentir de la gente. Para eso estoy y por sobre todo blindar el proyecto deportivo. Luego Ricardo acepta y viene la parte administrativa y el trabajo de la FPF. Aquí no hay nada que ocultar. Mañana o pasado mañana vamos a estar mucho más claros con la respuesta de Ricardo. Él sabe lo que está pasando. Tiene todas las noticias pero es mejor que lo conversemos acá. Primero se va a sentar con nosotros y luego con la parte administrativa para finiquitar el contrato si acepta quedarse y es lo que espero de todo corazón"

- "El morbo les gusta a ustedes. Lo de los 10 minutos fue ayer a las 7 y ya ha pasado mucho tiempo, a veces un poco de estas luces de TV hacen que se pngan nerviosos y se digan cosas que no son y puede ser hasta cierto punto una irresponsabilidad"

- Inicia la conferencia

- En breve inicia la conferencia de prensa.

- Juan Carlos Oblitas conversará con la prensa deportiva hoy, 1 de agosto a las 12:00 p.m. en el Hotel Los Delfines. En breve estaremos con todos los detalles y la transmisión EN VIVO en esta nota.

