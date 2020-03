El coronavirus llegó a América Latina. El brote mundial de esta enfermedad ha puesto en alerta máxima a las autoridades de todos los países y el fútbol no es ajeno a ello. Mientras en Europa se debate la posibilidad de que la Eurocopa 2020 se postergue hasta el próximo año, en Sudamérica la situación sigue en suspenso la continuidad de las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022.

A raíz de los nuevos reportes de contagios en Sudamérica, se han tomado medidas de seguridad, tanto en aeropuertos y zonas fronterizas, pero sin afectar otras actividades económicas ni deportivas, como sí ha ocurrido en Europa. Solo en Italia y España se han registrado 7.375 y 1.649 casos, respectivamente.

Por ello, torneos internacionales como la Copa Libertadores siguen su curso con normalidad, pero ¿qué pasaría si el brote se vuelve masivo también en la región? Según pudo conocer Depor, el próximo martes la CONMEBOL y los representantes de las Federaciones que la integran se reunirán en consejo, de cara al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Si bien el coronavirus no está en agenda, en cada Federación se tiene previsto que en caso haya un brote masivo de esta enfermedad -en cualquiera de los países de la región-, que termine con un cierre de aeropuertos, se tomarán medidas extraordinarias, como la postergación de fechas oficiales de las Eliminatorias.

Por el momento, la continuidad de los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 no corre peligro, ya que en la región no ha habido una alerta de emergencia y, por ende, una cuarentena total que perjudique el desarrollo de eventos deportivos. No obstante, se estará alerta en caso haya una disposición mayor.

¿Qué sucede en el mundo?

En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación se ha dispuesto que toda persona que radique o haya estado en Europa pase 14 días en cuarentena a causa del coronavirus. Esto, evidentemente, afectaría la convocatoria de jugadores, como Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Sergio Agüero, entre otros, para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas.

En Inglaterra, la situación es peor. Previo al duelo que tendrá Manchester City por la Champions, Pep Guadiola admitió su pesar ante la disposición de jugar a puertas cerradas frente a Real Madrid. “¿Tiene el fútbol sentido sin espectadores? Nosotros hacemos nuestro trabajo para ellos. Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar”, indicó el español.

A causa del COVID-19, varias ligas internacionales han tomado medidas extraordinarias, para evitar el contagio masivo, como la disputa de partidos a puertas cerradas e, incluso, la postergación de sus torneos. Por ello, las federaciones europeas han solicitado un cambio de calendario para la Euro 2020, que debería desarrollarse del 12 de junio al 12 de julio en diez países del ‘Viejo Continente’.

Otras disciplinas también fueron afectadas

En Estados Unidos, la NBA ha recomendado que los próximos encuentros sean disputados sin público, debido al incremento de casos en varios puntos del país. Sin embargo, esto ha traído el rechazo de jugadores, como LeBron James, quien sostuvo que "No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada no voy a jugar”.

En el tenis la situación tampoco es favorable. El ATP-500 de Barcelona debió haberse presentado este martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, pero se ha aplazado “a causa de las últimas noticias en relación con el COVID-19”. Mientras que en Italia todos los eventos deportivos se han suspendido, incluyendo aquellos que son clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ahora último, la Confederación Panamericana de Judo publicó en un comunicado indicando que "basados en la decisión de la Federación Internacional de Judo de cancelar todos los eventos clasificatorios a Tokio 2020 programados entre el 9 y 30 abril, y para evitar un mayor brote del coronavirus, hemos decidido suspender el Santiago Open y el Lima Open”.

