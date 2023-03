Perú vs. Alemania se enfrentan este sábado 25 de marzo en el Mewa Arena, ubicado en la ciudad alemana de Maguncia. La Selección Peruana tendrá este importante amistoso internacional, el cual le servirá a Juan Reynoso para ver el progreso de su idea de juego pensando en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Depor te trae la información que necesitas saber sobre este encuentro: en qué canales lo pasan, a qué hora juegan y cómo verlo por internet.

La ‘Blanquirroja’ no llegará con el plantel completo, pues el ‘Ajedrecista’ no podrá contar con Gianluca Lapadula al 100 %. Si bien este viernes confirmó que ‘Lapagol’ está recuperado totalmente de la molestia que sentía en su tobillo, su comando técnico prefiere no arriesgarlo y que esté en óptimas condiciones para el cruce con Marruecos del próximo martes en Madrid.

Por otro lado, Reynoso usará un novedoso 5-3-2 con André Carrillo y Ruidíaz como delanteros. Aunque la ‘Culebra’ acompañará a la ‘Pulga’ arriba, tendrá toda la libertad para moverse por la banda que requiera de su velocidad y despliegue físico. Asimismo, Luis Advíncula y Marcos López también apoyarán en esa labor jugando como carrileros.

En lo que respecta a los jugadores que estarán en el centro del campo, todo hace indicar que serán Renato Tapia, Pedro Aquino y Christofer Gonzales. Por sus características de juego, ‘Canchita’ cumplirá la función de nexo con los delanteros. Para esto, deberá estar fino para poder conectarse con Carrillo y Ruidíaz.

En la zona defensiva no hay dudas. Carlos Zambrano, Miguel Araujo y Ánderson Santamaría serán los tres centrales. Pedro Gallese, de gran momento con el Orlando City, será el portero y capitán de la Selección Peruana. Reynoso espera que este sistema le ayude a defenderse mejor ante una potente Alemania, pero a la vez tener la facilidad para hacer daño por los costados sin que su equipo quede tan expuesto al algún contragolpe.

¿Dónde ver el Perú vs. Alemania?

Perú: Movistar Deportes (Canal 703 de Movistar TV), ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4).

Hansi Flick, director técnico del seleccionado teutón, compareció con los medios de comunicación este viernes y declaró que hará debutar a algunos jóvenes ante Perú. Esto, con la finalidad de tener un plantel amplio y con mayores variantes de cara a las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.

“Tenemos que tomar decisiones. Podríamos haber llevado a todos los jugadores, pero es importante que no solo entrenen, sino que también jueguen. No podíamos haber dado a todos esta oportunidad, así que decidimos que sería mejor para ellos entrenar en casa”, manifestó el estratega alemán.

“Tenemos la intención de hacer debutar a todos los nuevos jugadores, pero tenemos que esperar y ver cómo se desempeñan. Nuestra tarea es preparar al equipo en general. Tenemos poco menos de un año para la Eurocopa. Sabemos que necesitamos estabilidad y opciones para cada posición”, puntualizó.

Perú vs. Alemania: horarios del partido en el mundo

Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:45 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 2:45 p.m.

Perú vs. Alemania: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Christofer Gonzales; André Carrillo y Raúl Ruidíaz.

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Christofer Gonzales; André Carrillo y Raúl Ruidíaz. Alemania: Marc-André ter Stegen; Joshua Vagnoman, Armel Bella Kotchap, Marrhias Ginter, Christian Gunter; Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Kai Havertz; Serge Gnabry, Timo Werner y Niclas Fullkrug.

Perú vs. Alemania: ¿dónde se jugará el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.