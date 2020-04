Se quedaron sin temporada. Debido a la propagación del coronavirus en Países Bajos, el gobierno neerlandés tomó la decisión de suspender los eventos masivos hasta el 1 de setiembre, incluidos los deportivos.

Por tal motivo la KNVB (Real Federación de Fútbol de los Países bajos) oficializó la finalización del primer campeonato de Europa de Primera División. Este viernes 24 de abril, la Eredivisie dio por concluida la temporada 2019-20, según informó a través de un comunicado publicado en la página web oficial del certamen.

“Desafortunadamente, tras las recientes medidas adoptadas por el gabinete a causa del coronavirus, se ha vuelto imposible completar la temporada 2019/2020 de competiciones de fútbol profesional”, informó el portal de la Eredivisie.

Con este comunicado, son dos jugadores peruanos que se quedaran sin jugar hasta setiembre y uno que presenta un futuro incierto. El segundo caso es el de Renato Tapia. El 'Capitán del Futuro’ milita actualmente en el Feyenoord, uno de los clubes más importantes de la Eredivisie; sin embargo, solo tiene contrato hasta junio del 2020 con su club, por lo que deberá buscar nuevas opciones o extender su vínculo con el club holandés.

Sergio Peña y Miguel Araujo juegan en el FC Emmen, siendo ambos titulares dentro de su club. Ambos jugadores tienen contrato con el club holandés hasta junio del 2022, por lo que tienen asegurada su permanencia en el club. A pesar de ello, los dos jugadores deberán analizar la situación debido a lo más de 4 meses que estarán sin jugar en partidos oficiales.

Eredivise sin campeón y sin descensos

La Eredivise acatará las recomendaciones de la FIFA y no se designará un ganador del torneo, debido a que el mismo no finalizó. Por tal motivo, se confirma que Ajax no será proclamado campéon de la temporada 2019/20, a pesar de encontrarse primero en la tabla. Asimismo, los ascensos y descensos no se realizarán, practicamente, como si no se hubiera suscitado la temporada en ninguna de las categorías.

