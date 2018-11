Perú vs. Ecuador jugará este jueves, en el Estadio Nacional, desde las 8:30 p.m. Pero los memes ya calientan lo que será el amistoso FIFA. Miles de hinchas de la 'bicolor' comparten las imágenes que circulan por Facebook y otras redes sociales, en el marco del enfrentamiento ante los norteños.



La Selección Peruana es favorito para llevarse el triunfo ante Ecuador, debido al gran momento que vive de la mano de Ricardo Gareca. Sin embargo, la 'bicolor' la tiene clara. El 'Tigre' es consciente de que sus pupilos aún tienen mucho por corregir. Por eso, deberían tener los pies sobre la tierra.

Ricardo Gareca mueve las piezas para definir el once bicolor que saltará mañana a la cancha. La alineación que probó en el reconocimiento del Estadio Nacional, la puedes ver aquí ► Perú vs. Ecuador: el once que probó Gareca en el Nacional, con Raúl Ruidíaz recuperado [FOTOS]



Perú vs. Ecuador EN VIVO: fecha, hora y canales de TV que transmitirán el amistoso internacional



Ecuador también define su once para enfrentar a la Selección Peruana. El técnico Hernán Darío Gómez trabajó en La Florida y aquí puedes ver el equipo que probó ► Perú vs. Ecuador: con esta alineación saldría la tricolor para enfrentar a la blanquirroja [FOTOS]



Mira la galería que acompaña esta nota y vacílate de lo lindo con los memes en la previa del Perú vs. Ecuador. ¡La diversión está garantizada!

Perú vs. Ecuador se jugará este jueves en el Estadio Nacional. Ruidíaz podría ser la sorpresa en el once inicial.

Cristian Benavente sera el '10' de la Selección peruana ante Ecuador. (Video: Edú Latoche)

