Así como la Selección Peruana clasificó al Mundial Rusia 2018 , un grupo menor de peruanos, más precisamente un puñado de ciudadanos arequipeños, ha viralización una idea en Facebook que no ha caído mal entre los naciodos en la 'Ciudad Blanca': postular a la selección 'characata' para que ingrese a la CONIFA y pueda jugar el Mundial.

Suena raro, pero es cierto. Un grupo de hinchas nacidos en Arequipa esperan ver una selección que los represente a nivel mundial y a través del Facebook Selección Arequipeña y Twitter con el mismo nombre han solicitado información para ser nuevos miembros de CONIFA.

¿Qué es la CONIFA?



La CONIFA es la Confederación de Asociaciones de Fútbol Independientes (Confederation of Independent Football Associations por sus siglas en inglés) que está compuesta únicamente por aquellos que representan a una nación, dependencia, Estado no reconocido, minoría, región o micronación no afiliada por cualquier motivo a la FIFA.

A ingresar a esta confederación es a lo que apunta este grupo de fanáticos arequipeños que ya tienen sus 20 elegidos y hasta al técnico, para que los dirija en el torneo. Incluso, los han presentado al mismo estilo del album Panini oficial del Mundial. Ysrael Zúñiga, Joel Sánchez, Luis Flores, Jair Céspedes, son algunos que estarían en su supuesto álbum.

Y eso no es todo, hay jugadores arequipeños que actualmente juegan en Binacional de Arequipa y en la descripción del club donde juegan le ponen en signo de interrogación las siglas '¿AQP?' como poniendo en duda si es que son de la Ciudad Blanca o no. Mira las imágenes y ríete.