Fiestas Patrias: ¿En qué año la Selección Peruana 'se duplicó' el 28 de julio?

No hay mejor momento que demostrar nuestro amor por el Perú que las Fiestas Patrias. Las celebraciones serán siempre de diversas formas, pero ninguna fue como el 28 de julio de 1967. Aquella tarde, los casi 30 mil asistentes al Estadio Nacional no vieron uno, sino dos partidos de la Selección Peruana. Este fue un hecho que no se repitió antes y después, y que justo coincidió con nuestra celebración más importante.

Marcos Calderón. hasta hace poco el entrenador con más triunfos en la bicolor, decidió armar dos planteles para los amistosos ante Japón y Uruguay del 28 y 30 de julio. Fueron 31 los futbolistas convocados con muchos debutantes, entre ellos, seis que años después nos llevarían al Mundial de México 1970, como Roberto Chale. El equipo 'A' debía entrentar a los celestes, mientras que el 'B', a los asiáticos.

Aquel 28 de julio, el equipo 'B' sufrió más de la cuenta para ganarle 1-0 a Japón, en un muy luchado partido. Los nipones se ganaron el corazón de los peruanos gracias a sus ocurrencias durante su estadía en Lima. En uno de sus entrenamientos en el Estadio Nacional, los periodistas lograron que dos de sus futbolistas se tomen una foto con Patricia Mantero, atleta nacional con récord en salto alto.

Dos horas después, la Selección Peruana 'principal' enfrentó a Uruguay. El vigente campeón de la Copa América fue mucho rival para la inexperta bicolor, pero apenas triunfó por la mínima diferencia. Rocha, sin marca alguna, sorprendió al arquero Correa y marcó el único gol del partido. Roberto Chale se puso por primera vez la camiseta nacional en este partido. El 30 de julio se repitió el mismo doblete, pero la FIFA solo considera los partidos ante Uruguay.

La Ficha Perú 1-0 Japón Amistoso, 28.07.1967 Perú Luis Rubiños; Julio Meléndez, Orlando De La Torre, Roberto Elías (Javier González, 80’); Matías Quintos, Eloy Campos; Ramón Mifflin, Juan Muñante, Mario Aquije, Carlos González Pajuelo, José Del Castillo. DT: Marcos Calderón. Japón Kenzo Yokohama; Hiroshi Katayama, Masakatsu Miyamoto; Ryoso Suzuki, Mitsuo Kamata, Takaji Mori; Shigeo Yaegashi, Kunishigo Kamamoto, Aristsu Ogi, Taruki Miyamoto, Ryuicihi Sugiyama. DT: Shun Ichiro Okano. Gol González Pajuelo (31’)( PER ) Árbitro Arturo Yamasaki ( PER ) Estadio Nacional – Lima ( PER )

Así se despidió la Selección de Japón luego del amistoso ante Perú en Fiestas Patrias. (Foto: Diario La Crónica)

La Ficha Perú 0-1 Uruguay Amistoso, 28.07.1967 Perú Rubén Correa; Pedro González, Luis La Fuente, Nicolás Fuentes; Luis Cruzado, Héctor Chumpitaz (Javier González, 30’); Víctor Calatayud (Andrés Zegarra, MT), Roberto Chale, Napoleón Rodríguez (Andrés Herrera, 55’), Ángel Uribe, Víctor Lobatón. DT: Marcos Calderón. Japón Miguel Bazzano; Pablo Forlán, Julio Dalmau, Omar Caetano; Juan Masnick, Nestor Goncálvez; Alberto Urbano, Pedro Rocha, Alberto Spencer (Cortez, 79’), Héctor Salvá, Rubén Bareño (Jorge Acuña, 73’). DT: Juan Carlos Corazzo. Gol Rocha (71’)( URU ) Árbitro Erwin Hieger ( AUT ) Estadio Nacional – Lima ( PER ) Asistencia 29,327 espectadores Recaudación 1’288,720 soles