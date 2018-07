Fiestas Patrias: La tarde del 28 de julio en que la Selección Peruana goleó a Chile

Las Fiestas Patrias siempre son motivo para demostrar por qué amamos al Perú. Sea por nuestra comida, cultura o historia, cada 28 de julio inflamos el pecho por nuestro país. En 1953, la Selección Peruana se unió a la fiesta y goleó 5-0 a Chile, adjudicándose la Copa del Pacífico. Las celebraciones en las calles tuvieron un sello distinto gracias a una de las mejores generaciones de futbolistas en nuestra historia.

El 'Toto' Terry, 'Joe' Calderón, Guillermo Delgado y Luis Navarrete estaban entre las figuras de la bicolor, que poco o nada pudieron hacer para evitar la derrota en el primer partido, el 26 de julio. Chile nos ganó 2-1 y si no le ganábamos en la revancha, dos días después, los sureños se quedarían con la Copa del Pacífico en nuestra cancha en plenas Fiestas Patrias.

El Estadio Nacional se vistió de gala para el duelo de vuelta. Perú hizo dos cambios en el once titular, ambos en la delantera, con la confianza de remontar el marcador. Las cosas no empezaron mal pues el 'Toto' Terry, referente en el ataque bicolor, abrió la cuenta antes de los diez minutos. Luego, no pudimos ampliar el marcador.

La historia cambió en el segundo tiempo. El ataque peruano sincronizó muy bien, y llegaron cuatro goles más. Cada jugada o anotación era una fiesta en las tribunas el recién remodelado Estadio Nacional. Las Fiestas Patrias nunca antes y después fueron tan felices gracias al fútbol. Lastimosamente, una mala gestión nos impidió participar en las Eliminatorias a Suiza 1954.

La Selección Peruana con el trofeo de la Copa del Pacífico. (Foto: La Crónica) La Selección Peruana con el trofeo de la Copa del Pacífico. (Foto: La Crónica)

Debemos aclarar que la Selección Peruana era un combinado de la ACF (Asociación Central de Fútbol, la ADFP de la época) e incluso la Federación Peruana de Fútbol dejó en claro que tenía nada que ver con los amistosos ante Chile. La base de la bicolor eran los futbolistas del torneo local, así que no hubo mucha diferencia con este plantel que armó el 'Mago' Valdivieso. Es más, la FIFA considera estos partidos como oficiales.

La Ficha Perú 5-0 Chile Amistoso, 28.07.1953 Perú ( ACF ) Clemente Velásquez; Guillermo Delgado, Enrique Velásquez; Dagoberto Lavalle, Cornelio Heredia, Luis Calderón; Luis Navarrete, Roberto Drago, Alberto Terry, Félix Castillo, José Da Giau. DT: Juan Valdivieso. Chile Sergio Livingstone; Manuel Álvarez, Fernando Roldán; Carlos Rojas, Arturo Farías, Ramiro Cortez; Enrique Hormazábal, Atilio Cremaschi, Jorge Robledo, Manuel Muñoz, Guillermo Díaz. DT: Plattkó Ferenc. Goles Terry (07’ y 55’), Heredia (49’ y 65’ (Penal)), Drago (51’)( PER ) Árbitro Charles Mackena ( ENG ) Estadio Nacional – Lima ( PER ) Asistencia 29,377 espectadores

Perú jugó con una camiseta blanca, muy parecida al Mundial de 1930, con escudo de la ACF. La FIFA considera este partido como internacional-A, cuando no debería ser así. (Foto: Revista Estadio) Perú jugó con una camiseta blanca, muy parecida al Mundial de 1930, con escudo de la ACF. La FIFA considera este partido como internacional-A, cuando no debería ser así. (Foto: Revista Estadio)

► SELECCIÓN PERUANA

Fiestas Patrias: ¿Qué futbolistas de la Selección Peruana nacieron el 28 de julio?

Los mundialistas que salieron sorteados como miembro de mesa en las Elecciones 2018

Juan Carlos Oblitas se reunió con Néstor Bonillo: ¿convencerá a Ricardo Gareca?

Fiestas Patrias: ¿En qué año la Selección Peruana 'se duplicó' el 28 de julio?