El combinado femenino enfrentará a su par mexicano mañana sábado 25 y luego el martes 28 de junio, en el estadio Corona de Torreón. Esto con el objetivo de seguir sumando experiencia y prepararse para su debut en la Copa América femenina (será el martes 12 de julio ante Argentina). La ‘bicolor’ integrará el Grupo B, ‘bombo’ en el que también está el vigente campeón, Brasil, Venezuela y Uruguay.

Desde inicios de junio, la blanquirroja se ha venido preparando con una lista preliminar de 30 jugadoras, de las cuales solo quedaron 21 nombres para el viaje a territorio mexicano. A partir de ahí, desde el 14 de junio de junio, la bicolor ha estado trabajando a doble turno en las instalaciones de la Videna para quedar listas para sus dos primeros amistosos del año.

¡Listas para el reto! 👊🏻



Antes de disputar la @CopaAmerica Colombia 2022 🇨🇴, nuestra @SeleccionPeru Femenina 🇵🇪 enfrentará a @Miseleccionfem por la fecha FIFA. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/LUJYgAn5Zf — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 22, 2022

Las convocadas que viajaron a México

La lista preliminar estuvo conformada por 30 jugadoras (13 provenientes del extranjero), pero para el viaje a México, el técnico Conrad Flores solo escogió a 21 seleccionadas. Quedaron fuera de la lista Silvana Alfaro (Racing Club), Annie Del Carpio (Alianza Lima), Amparo Chuquival (Alianza Lima), Liliana Neyra (Amora FC -Portugal), Milena Tomayconsa (Universitario), Cindy Novoa (Universitario), Sabrina Ramírez (Universitario), Alessia Sanllehi (Sporting Cristal) y Anaís Vilca (Alianza Lima).

Sin embargo, todas en general aún tienen opción de entrar a la convocatoria final para la Copa América, pues el miércoles 29, después de los dos partidos contra México, se dará a conocer la nómina de 23 jugadoras. Pueden ser las mismas que partieron a tierras aztecas, más dos seleccionadas del grupo que se quedó en Lima, o pueden variar, dependiendo del rendimiento que vea el comando técnico. El viaje a tierras ‘cafeteras’ está programado para la primera semana de julio.

¡Allá vamos, México 🇲🇽! ✈️



Nuestra @SeleccionPeru Femenina 🇵🇪 ya se encuentra rumbo a Torreón para disputar dos amistosos ante @Miseleccionfem. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/laOieNuI53 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 23, 2022

Jugadoras Posición Club Maryory Sánchez Arquera Millonarios - Colombia Mía Shalit Arquera Sacramento University - Estados Unidos Alison Reyes Defensa Alianza Lima - Perú Fabiola Herrera Defensa Universitario - Perú Stephannie Vásquez Defensa Sacramento University - Estados Unidos Yoselin Miranda Defensa Alianza Lima - Perú Braelyn Llamoca Defensa UC Riverside - Estados Unidos Scarleth Flores Defensa Universitario - Perú Grace Cagnina Defensa Long Island University - Estados Unidos Sandra Arévalo Mediocampista Alianza Lima - Perú Steffani Otiniano Mediocampista Alianza Lima - Perú Claudia Cagnina Mediocampista Sandvikens IF - Suecia Teresa Wowk Mediocampista Kennesaw State University - Estados Unidos Emily Flores Mediocampista UCV - Perú Gladys Dorador Mediocampista Alianza Lima - Perú Xioczana Canales Mediocampista Universitario - Perú Ariana Muñoz Mediocampista North Florida University - Estados Unidos Nahomi Martínez Mediocampista Universitario - Perú Claudia Domínguez Mediocampista Atlético Madrid - España Pierina Núñez Delantera Real Betis - España Alexandra Kimball Delantera North Carolina Courage - Estados Unidos

¡Listas para los amistosos! 💫



Nuestra @SeleccionPeru Femenina 🇵🇪 realizó su penúltimo entrenamiento en Lima previo a su viaje a México. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/29xanet2AN — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 21, 2022

¿Por qué no está Adriana Lúcar?

Dentro de las 30 jugadoras convocadas de forma preliminar, resalta la ausencia de Adriana Lúcar. La delantera de Alianza Lima y goleadora de la Liga Femenina (10 goles) es una de las bajas en la selección desde el año pasado. La artillera peruana se alejó del combinado nacional en septiembre tras denunciar un hecho extradeportivo, cuando el técnico era Doriva Bueno,

Tras el nombramiento de Conrad Flores, se esperaba una posible inclusión de Adriana Lúcar; sin embargo, el DT explicó su ausencia. “En enero conversamos y me expuso sus temas. Yo le planteé el trabajo que se está haciendo ahora, le expliqué el proyecto y ella en ese momento pidió tener un poco de espacio y no ser convocada. Yo respeto esa decisión y no puedo hacer más”, declaró en una entrevista con El Comercio.

Los retos de Perú en la Copa América

Si bien el sueño de estar por primera vez en un Mundial es posible, hay un desafío aparte que la selección deberá superar primero, antes de cualquier otro: volver a ganar en el torneo sudamericano. Y es que desde la Copa América 2006, la selección no ha podido celebrar; la última vez fue una victoria por 2-1 ante Bolivia en aquella edición que fue celebrada en Argentina.

Las últimas tres ediciones, la ‘sele’ no ha podido sumar de a tres, solo ha podido empatar en dos ocasiones. En la Copa América 2010, no pudo ganar ningún partido; mientras que en 2014 y 2018 rescató un empate ante Venezuela y Uruguay, respectivamente. Mientras que las mejores campañas fueron en 1998 (quedó tercera cuando solo había dos cupos) y 2003 (pasó al cuadrangular final).

El reto será grande para la selección femenina de mayores, teniendo en cuenta además que no juega un partido desde el 30 de noviembre del año pasado. En 2021, tuvo cuatro encuentros: dos ante Ecuador (empate 0-0 y derrota 1-0), cuando aún era el técnico Doriva Bueno, y dos contra Paraguay, bajo el mando de Conrad Flores (derrota 4-2 y empate 1-1).

¡Un nuevo objetivo! 🔥



La @SeleccionPeru Femenina 🇵🇪 ya conoce su grupo y los rivales a los que enfrentará en la CONMEBOL Copa América Colombia 2022 🇨🇴.



Más detalles ▶️ https://t.co/Unztj2P6ic#UnidasSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/IJB43Y24u7 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) April 7, 2022

Sobre la Copa América 2022

Esta será la última edición que se celebrará con intervalos de cuatro años, la próxima será cada dos años. Asimismo, este torneo también otorgará cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Panamericanos de Santiago 2023. De cada grupo, solo clasificarán dos a las semifinales, donde será a partido único. Los terceros de cada grupo jugarán por el quinto puesto.

Por otro lado, en el más reciente anuncio por parte de la Conmebol, se dio a conocer las campeonas de la Copa América se enfrentarán a las campeonas de la Eurocopa Femenina y que se desarrollará en el mismo mes, del 6 al 31 de julio, en Inglaterra. Esta será la primera edición de la ‘Finalissima Femenina’, torneo que ya tuvo su campeón en la rama masculina, Argentina tras golear 3-0 a Italia.

✔️ Se conocieron este jueves la composición de los grupos de la CONMEBOL Copa América Femenina 2022



✔️ La competencia femenina más importante a nivel de selecciones se disputará en Colombia del 08 al 30 de julio del 2022#VibraElContinente #CopaAméricaFem — Copa América (@CopaAmerica) April 7, 2022

¿Cómo se reparten los cupos?

El campeón, subcampeón y el tercer puesto tendrá cupos directos para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda el próximo año. Mientras que el cuarto y quinto puesto irán al repechaje. Pensando en París 2024. el monarca irá de forma directa; el segundo lugar disputará el repechaje olímpico (contra una nación de otra confederación por determinar).

En tanto para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se repartirán tres plazas, sin contar a Chile que al ser anfitrión tiene cupo directo. En caso de que la ‘Roja’ termine en alguno de los puestos de clasificación, el cupo se le dará al siguiente equipo del podio final.





