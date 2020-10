Es momento de robar sonrisas. Gianluca Lapadula fue convocado a la Selección Peruana y los memes comenzaron a inundar las redes sociales, teniendo como eje el llamado del atacante de Benevento de la Serie A de Italia al combinado nacional.

Cabe destacar que el futbolista aún tiene que terminar una documentación para quedar apto, por lo que se espera que se resuelva su situación en las próximas horas y sea elegible por Ricardo Gareca para los encuentros contra Chile y Argentina, válidos por la fecha 3 y 4, respectivamente, de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Gianluca Lapadula participó en un amistoso con Italia, pero ello no le evitará defender la camiseta de la Selección Peruana, puesto a que -por norma FIFA- queda disponible para jugar por otra nación al poseer la doble nacionalidad y no haber disputado un torneo de manera oficial.

El delantero de Benevento está recuperando su mejor nivel en la Serie A, por lo que Ricardo Gareca que será un gran aporte, más aún teniendo en cuenta que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán están recuperándose de sus respectivas lesiones.

El capitán de la Selección Peruana le da la bienvenida a Lapadula

Paolo Guerrero habló sobre la convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana. El ‘Depredador’ declaró al término de una nueva jornada de recuperación que tiene en las instalaciones de la FPF, luego de la operación que tuvo en la rodilla a causa de una lesión sufrida en el Brasileirao.

“Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl (Ruidíaz), así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja”, sostuvo el atacante de Internacional tras su salida de la Videna, lugar en el que Ricardo Gareca anunció la convocatoria del atacante de Benevento.

